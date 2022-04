Pierwszy składany OnePlus będzie zwykłą kopią

Można złośliwie powiedzieć, że producent ma już w ofercie „składany smartfon” – OnePlus 10 Pro. Marka pracuje jednak nad składakiem z prawdziwego zdarzenia i według najnowszych informacji, nie będzie on zbyt oryginalny. Dla wielu osób mimo wszystko może to być dobra wiadomość.

Pierwszy składany smartfon marki OnePlus nie będzie oryginalny

W styczniu 2020 roku współzałożyciel i CEO chińskiej marki, Pete Lau, powiedział w jednym z wywiadów, że w najbliższej przyszłości OnePlus nie wprowadzi na rynek składanego smartfona. Jednocześnie producent nie ignorował tego typu konstrukcji, ale wówczas uważał, że technologia nie spełnia jego oczekiwań. Z czasem ona jednak dojrzewa i najwyraźniej firma uznała, że nadszedł czas, żeby dołączyć do oferty pierwszego składaka.

OPPO Find N obok Samsunga Galaxy Z Fold 3 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Według najnowszych, nieoficjalnych informacji, OnePlus rozpoczął intensywne prace nad swoim pierwszym składanym smartfonem. Co więcej, mimo że jego premiera jest jeszcze odległa – nie należy jej się spodziewać w najbliższym czasie, to wiemy już, czego się spodziewać. Serwis Pricebaba twierdzi bowiem, że urządzenie będzie bliźniaczo podobne OPPO Find N.

OPPO Find N został oficjalnie zaprezentowany już w grudniu 2021 roku. Dziennikarze technologiczni na całym świecie zachwycili się nim, ale to nie wystarczyło, żeby producent sprzedawał go poza Chinami. W momencie premiery co prawda padła sugestia, że jeśli smartfon odniesie sukces w Państwie Środka, to trafi do sprzedaży w innych krajach, ale to wciąż nie nastąpiło, mimo że klienci w ojczyźnie OPPO rozchwytują to urządzenie. Wpływ ma na to m.in. jego cena, która zaczyna się już od 7699 juanów, podczas gdy Galaxy Z Fold 3 kosztuje w Chinach aż 14999 juanów, czyli blisko dwa razy więcej!

Niestety, OPPO nadal nie poinformowało, że OPPO Find N wejdzie do sprzedaży również w innych krajach i na tę chwilę nic na to nie wskazuje – nie ma ku temu żadnych przesłanek. Niewykluczone jednak, że podobna konstrukcja trafi do sprzedaży poza Chinami jako model z oferty marki OnePlus, aczkolwiek to również obecnie stoi pod znakiem zapytania. Trzeba bowiem w tym miejscu przypomnieć, że formalnie OnePlus jest podmarką OPPO i regularnie rebranduje urządzenia marki-matki (i nie tylko, bo realme również, które także wchodzi w skład koncernu BBK Electronics).

Mimo że pierwszy składak marki nie będzie w 100% oryginalny (nie można bowiem wykluczyć, że producent mimo wszystko wprowadzi pomniejsze zmiany), to wiele osób może ucieszyć ta wiadomość. OPPO Find N jest bowiem zupełnie inny od pozostałych, dostępnych na rynku składanych urządzeń – jest zdecydowanie mniejszy i bardziej kompaktowy (ekran na zewnątrz ma przekątną zaledwie 5,4 cala przy proporcjach 18:9). Wielu osobom przypadło to do gustu, co w połączeniu z przystępną ceną nie dziwi, że model ten cieszy się taką popularnością w Chinach.