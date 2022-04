Plus wprowadza tani pakiet usług dodatkowych, a Polsat Box daje swoim abonentom więcej kanałów

Od teraz klienci sieci Plus mogą korzystać z atrakcyjnego, łączonego pakietu kilku usług dodatkowych, zaś abonentom Polsat Box udostępniono większą liczbę kanałów telewizyjnych bez dodatkowych opłat.

All In w Plusie

Operator sieci Plus ogłosił wprowadzenie nowego, interesującego pakietu usług dodatkowych. Dzięki zestawowi nazwanemu All In możliwe jest korzystanie z bogatej oferty w niższej, atrakcyjnej cenie. Obejmuje on gwarancję na wypadek uszkodzenia sprzętu, dostęp do aplikacji Ochrona Internetu i Tożsamości oraz do serwisu muzycznego Tidal.

Pierwsza z wymienionych usług, czyli Serwis Urządzenia Premium, pozwala abonentom Plusa skorzystać z naprawy uszkodzenia mechanicznego smartfona zakupionego w sieci. Jeśli urządzenie ulegnie zalaniu lub w wyniku upadku uszkodzi się jego wyświetlacz, klient będzie mógł skorzystać z refundacji kosztów naprawy oraz otrzymać zastępczy smartfon na czas naprawy. Z takiej usługi można skorzystać nawet dwukrotnie w ciągu 24 miesięcy, a maksymalny koszt naprawy to wartość urządzenia w momencie jego zakupu.

Ochrona Internetu i Tożsamości to kolejna przydatna usługa, dostępna w ramach All In. Pozwala ona korzystać z ochrony urządzenia przed wirusami i atakami, a także zapewnia bezpieczne przechowywanie haseł i generowanie nowych, silnych zabezpieczeń do kont. Znalazła się tu również funkcja sprawdzania, czy cyberprzestępcy nie udostępnili gdzieś danych osobowych użytkownika – można dzięki niej kontrolować bezpieczeństwo danych karty płatniczej czy haseł do różnych usług.

Całość uzupełnia dostęp do serwisu muzycznego Tidal w ramach pakietu HiFi. Dzięki niemu użytkownik ma dostęp do ponad 80 milionów utworów, teledysków oraz podcastów bez reklam. Pakiet HiFi oferowany w Plusie zapewnia najwyższą dostępną jakość muzyki dla jeszcze lepszych wrażeń.

Z pakietu All In mogą skorzystać nowi oraz przedłużający umowę klienci Plusa. Kosztuje on 20 złotych miesięcznie, lecz wymaga uiszczania tej opłaty przez cały czas trwania umowy, tj. 24 miesiące. Mimo wszystko pozwala on zaoszczędzić całkiem sporo – łączny koszt Serwisu Urządzenia Premium, Ochrony Internetu i Tożsamości oraz Tidal HiFi wynosi 43 zł w przypadku korzystania z każdej usługi osobno.

Otwarte okno w Polsat Box i Polsat Box Go

Na rozpoczęcie wiosny platforma Polsat Box postanowiła przygotować miłą niespodziankę dla swoich klientów. W ramach „otwartego okna” w Polsat Box, abonenci usługi mogą korzystać z dostępu do nawet 36 dodatkowych kanałów bez dodatkowych opłat. Zostały one udostępnione wszystkim klientom, w tym korzystającym z najniższych pakietów. Mogą oni oglądać je aż do 8 maja 2022 roku.

(fot. Polsat Box)

Pełna lista stacji, które zostały nieodpłatnie udostępnione w ramach promocji, przedstawia się następująco:

filmowo-serialowe : 13 Ulica, AMC, AXN HD, AXN White, Ale kino+, BBC First, CBS Europa, Comedy Central, Epic Drama, FOX, FOX Comedy, , Kino TV, Novelas+, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI, Warner TV;

: 13 Ulica, AMC, AXN HD, AXN White, Ale kino+, BBC First, CBS Europa, Comedy Central, Epic Drama, FOX, FOX Comedy, , Kino TV, Novelas+, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI, Warner TV; rozrywkowo-lifestylowe : BBC Brit, BBC Lifestyle, CANAL+ DOMO HD, CANAL+ KUCHNIA, E! Entertainment, Extreme Channel, Kino Polska Muzyka, TVN Turbo;

: BBC Brit, BBC Lifestyle, CANAL+ DOMO HD, CANAL+ KUCHNIA, E! Entertainment, Extreme Channel, Kino Polska Muzyka, TVN Turbo; dla dzieci i młodzieży: Cbeebies, Disney Channel, Disney Junior, Da Vinci, MiniMini+, teleTOON+;

Cbeebies, Disney Channel, Disney Junior, Da Vinci, MiniMini+, teleTOON+; dokumentalne: BBC Earth, History Channel, National Geographic HD, Planete+.

Dostęp do nich można uzyskać zarówno z poziomu dekodera, jak również w aplikacji i na stronie www.polsatboxgo.pl.

Ponadto użytkownicy pakietu Premium mogą cieszyć się dodatkowymi serialami bez dodatkowych opłat. Są to wybrane sezony lub odcinki następujących tytułów:

„Atlanta” (FOX),

„Egipt. Miejsce pełne tajemnic” (National Geographic),

„Objazd” (Warner TV),

„Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”,

„Mira: nadworna detektyw”.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć na stronie www.sklep.polsatbox.pl/wiosna2022.