Player za grosz dla klientów Play. Gdzie jest haczyk?

Klienci operatora mogą otrzymać dostęp do serwisu Player za jeden grosz. Promocja wydaje się jednak zbyt atrakcyjna, żeby nie było w niej żadnych „haczyków”. I tak też jest, co mimo wszystko nie zmienia faktu, że propozycja jest atrakcyjna i zdecydowanie warto z niej skorzystać. I jednocześnie pamiętać, aby potem zrezygnować z subskrypcji, gdyż dostępna jest korzystniejsza oferta.

Player za 1 grosz dla klientów Play

Promocja skierowana jest do wszystkich użytkowników oferty abonamentowej w Play i Red Bull MOBILE, którzy po raz pierwszy wykupią dostęp do serwisu Player z wykorzystaniem usługi „Zapłać z Play”. Klient musi przejść na dedykowaną stronę promocji i wybrać ofertę Play (z reklamami) na 30 dni za 8 złotych. Trzeba ją zaakceptować, a potem operator zrabatuje opłatę do 1 grosza – taka kwota pojawi się na fakturze i w aplikacji Play24, a ponadto zaraz po zakupie zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem przyznanej zniżki.

źródło: Player

Jeden klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz. Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania promocyjnych pakietów (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Następnie pobierana będzie standardowa opłata w wysokości 8 złotych za 30 dni, o ile klient nie zrezygnuje z subskrypcji.

Warto jednak o tym pamiętać, ponieważ cały czas jest dostępna promocja, w ramach której można uzyskać dostęp do serwisu (z reklamami) na 12 miesięcy za 49 złotych. Jak łatwo policzyć, w takim scenariuszu wychodzi niewiele ponad 4 złote za miesiąc. Ponadto dostępny jest też pakiet, również na rok, bez reklam za 119 złotych (~10 złotych za miesiąc). W obu przypadkach dostępna jest płatność jednorazowa (na przykład BLIKIEM), jak i cykliczna (kartą płatniczą).

Oprócz tego do wyboru jest wiele innych pakietów, na przykład z reklamami i HBO za 30 złotych na 30 dni czy bez reklam i kanałami TV za taką samą kwotę. W przypadku chęci skorzystania właśnie z tej oferty – ponownie – warto wybrać pakiety promocyjne, gdyż opcja bez reklam z kanałami telewizyjnymi kosztuje 144 złote za sześć miesięcy (24 złote za miesiąc) i 240 złotych za 12 miesięcy (20 złotych za miesiąc).

Już jednak wybierając najtańszy pakiet, tj. ten z reklamami za 8 złotych miesięcznie (za 1 grosz w promocji) lub 49 złotych za rok, dostajecie dostęp do bogatej biblioteki treści – popularnych programów telewizyjnych, seriali i filmów. Nie wszystkie są dostępne bez dodatkowych opłat, ale w takich przypadkach można zapłacić jednorazowo za możliwość ich obejrzenia.

Regulamin promocji (PDF)