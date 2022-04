Xiaomi patentuje kamerę do inteligentnego samochodu

O tym, że Xiaomi chce wejść na rynek inteligentnych samochodów, wiemy nie od dziś. Dotychczas w sieci pojawiało się wiele różnych plotek, ale jednocześnie mało było konkretów. Tym razem jest jednak inaczej. Xiaomi otrzymało bowiem patent na moduł kamery do samochodu elektrycznego.

Xiaomi patentuje kamerę szerokokątną

Jak donosi Gizmochina, producent swój najnowszy patent paruje z projektem samochodu z 2019 roku, który jednak dopiero teraz ujrzał światło dzienne. Dotychczas sporo się spekulowało o tym, jaki może być pierwszy samochód sygnowany logo Xiaomi. Wraz z odkryciem nowych dokumentów, kilka rzeczy stało się bardziej klarownych.

Z informacji wynika, że samochód elektryczny Xiaomi pominie tradycyjne lusterka na rzecz mniej konwencjonalnych rozwiązań – przykładowo wewnętrznych ekranów, pokazujących obraz z kamer. Wszystko po to, aby poprawić aerodynamikę, zmniejszyć opory powietrza, a co za tym idzie, finalnie zagwarantować większy zasięg na baterii.

Tytułowy patent, który został zatwierdzony 5 kwietnia 2022 roku, dotyczy zestawu kamer, które – według szkiców i doniesień – powinny znaleźć się na dachu samochodu. W module znajdą się trzy główne czujniki, które mają zagwarantować kompleksowy podgląd tego, co dzieje się dookoła samochodu.

Taki zabieg pozwoli wyeliminować wszelkie martwe strefy, a to wpłynie bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa. Z grafiki wynika, że każda z kamer ma nieco inny kąt patrzenia, co może sugerować, że osobno będą wykorzystywane w różnych celach. Oczywiste jest jednak to, że odpowiednie algorytmy będą mogły zrobić użytek z obrazu rejestrowanego przez wszystkie trzy moduły jednocześnie.

To jednak nie koniec, bowiem na grafikach widać, że nieco z tyłu znajdują się dodatkowe dwie kamery, które będą uzupełniać wspomniany wyżej moduł. Tak zaawansowany zestaw z pewnością pozwoli dostarczyć komputerowi pokładowemu wielu danych – a tych przecież inteligentny samochód wymaga co niemiara.

Niestety, nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się debiutu samochodu Xiaomi na rynku, ale pisaliśmy, że może to nastąpić już w 2024 roku. Z drugiej strony, patent taki, jak ten, może sugerować, że producent zdecyduje się również z czasem sprzedawać swoją technologię innym producentom.

Niezależnie od tego, jak sprawa się rozwinie, pewne jest, że inwestycja w rynek inteligentnych, elektrycznych samochodów, będzie czymś, na co Xiaomi będzie zwracać szczególną uwagę. To jeden z najgorętszych ostatnio rynków, a Xiaomi ze swoimi ambicjami nie może sobie pozwolić na to, aby go na nim nie było.