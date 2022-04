Google zrobi to samo, co Apple i Samsung

Najczęściej konsumenci narzekają, że producenci postępują podobnie i wprowadzają na rynek identyczne produkty. Tę praktykę należy jednak pochwalić – Google, analogicznie jak Apple i Samsung, ułatwi samodzielną naprawę smartfonów w domowym zaciszu.

Google ułatwi samodzielną naprawę smartfonów

W listopadzie 2021 roku Apple zaanonsowało program Self Service Repair, którego założeniem jest umożliwienie klientom zamówienie oryginalnych części wraz z niezbędnymi narzędziami i instrukcją, aby mogli oni samodzielnie naprawić najpopularniejsze usterki. 31 marca 2022 roku Samsung ogłosił podobny projekt, który ma wystartować latem tego roku. Teraz to samo zrobiło Google.

Posiadacze smartfonów z serii Pixel, począwszy od modeli z serii Pixel 2 (które zadebiutowały w październiku 2017 roku!), będą mogli zamówić oryginalne części zamienne ze strony ifixit.com w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i krajach w Unii Europejskiej, w których Google oficjalnie sprzedaje swoje smartfony.

„Pełna gama części zamiennych do typowych napraw” urządzeń z serii Pixel ma obejmować m.in. baterie, wyświetlacze i aparaty. Osoby, które zdecydują się je zamówić, będą mogły wybrać zestawy z lub bez iFixit Fix Kits – zawierają one niezbędne narzędzia, takie jak śrubokręty, bity i otwieraki, które umożliwiają bezpieczne dostanie się do środka serwisowanego sprzętu.

Oczywiście możliwość zamówienia oryginalnych części zamiennych wraz z potrzebnymi do przeprowadzenia procesu naprawy urządzenia nie oznacza, że każdy będzie mógł to zrobić. Mimo że Google wraz z iFixit zapewnią również instrukcję krok po kroku, to za samodzielny serwis urządzenie nie powinny brać się osoby, które nie mają o tym bladego pojęcia ani umiejętności manualnych. To bowiem mimo wszystko wymagający proces, biorąc pod uwagę sposób, w jaki konstruowane są smartfony.

Program, umożliwiający zamówienie oryginalnych części zamiennych do smartfonów z serii Pixel, wystartuje latem 2022 roku. To kolejny krok, który ma na celu przedłużyć życie urządzeń elektronicznych. Niedawno bowiem Google nawiązało współpracę z kilkoma firmami (jak Acer i Lenovo), aby uruchomić program naprawy Chromebooków, a także ogłosiło wydanie systemu Chrome OS Flex, który ma tchnąć nowe życie w stare komputery z Windowsem i macOS.

Ponadto od 2022 roku 100% urządzeń Google zawiera materiały z recyklingu, a do tego gigant z Mountain View umożliwia wysyłkę produktów do i od klientów, która będzie w pełni neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Z kolei do 2025 roku Google zamierza całkowicie usunąć plastik z opakowań swojej elektroniki.

Firma zapewnia też długie wsparcie dla swoich smartfonów – Pixel 6 i 6 Pro będą otrzymywały poprawki zabezpieczeń przez przynajmniej pięć lat od premiery, podobnie jak urządzenia domowe podłączone do sieci Nest. Ponadto w wybranych krajach Google prowadzi program odkupu smartfonów różnych marek, które następnie poddaje recyklingowi lub wykorzystuje ponownie. Klient może również oddać Google stary sprzęt, a gigant zajmie się jego recyklingiem.