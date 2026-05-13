T-Mobile zwiększył zasięg 5G w Polsce. Orange zostało w tyle

Magentowy operator sukcesywnie zwiększa zasięg 5G. T-Mobile wyprzedza pod tym względem Orange. Inwestycje w rozwój sieci są jednak konieczne, o czym świadczą przedstawione przez tę firmę liczby.

5G T-Mobile dociera już pod niemal każdą strzechę

Według stanu na dzień 6 maja 2026 roku T-Mobile ma już 12710 stacji bazowych. W tym 4958 nadajników obsługuje 5G w paśmie 3600 MHz, a 629 w paśmie 700 MHz. W pierwszym kwartale operator uruchomił sieć piątej generacji w paśmie C na 98 stacjach bazowych.

Dzięki poczynionym inwestycjom 5G T-Mobile dociera już do 92% mieszkańców Polski, a blisko dwie trzecie osób mieszkających w Polsce może korzystać z 5G Bardzie w paśmie C. Operator chwali się też, że aktualnie na ponad połowie stacji bazowych w miejscowościach powyżej 100 tysięcy mieszkańców oferuje sygnał 5G w paśmie 3,6 GHz.

Dla porównania, na koniec pierwszego kwartału Orange miało 12713 stacji bazowych i jego 5G docierało do blisko 87% mieszkańców Polski. Operator zadeklarował też, że do końca 2026 roku odsetek ten ma być wyższy niż 90%. Mimo to właśnie Orange zyskało najwięcej nowych numerów w pierwszym kwartale 2026 roku, podczas gdy T-Mobile zaledwie 395 (netto).

Inwestycje w rozwój sieci są niezbędne, żeby klienci nie zaczęli narzekać na jakość usług

W 2025 roku klienci T-Mobile przesłali 3758 petabajtów (PB) danych – o 14% więcej niż w 2024 roku. W samym pierwszym kwartale 2026 roku natomiast 1052 PB, więc jest wysoce prawdopodobne, że roczna transmisja ponownie wzrośnie względem poprzedniego roku.

Inwestycje w rozwój i modernizację sieci są zatem niezbędne – bez nich klienci w końcu (prawdopodobnie bardzo szybko) zauważyliby spadek jakości świadczonych przez operatora usług, ponieważ każda stacja bazowa ma ograniczoną przepustowość.

Presja na T-Mobile jest tym większa, że zyskał w minionych tygodniach nagrody Ookla Speedtest Awards 2H 2025 dla Najlepszej Sieci Mobilnej w Polsce i Najszybszej Sieci Mobilnej w Polsce. Ponadto został wyróżniony przez Speedtest.pl za Najszybszy Internet Mobilny i Najszybszy Internet 5G, więc strata pozycji lidera, wynikająca z braku inwestycji w rozwój sieci, byłaby dużym ciosem wizerunkowym i motywacją dla klientów do zmiany operatora.