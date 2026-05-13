Zapisz tę datę: tego dnia Twój Samsung będzie mógł posmakować nowego One UI 9

Wczoraj Samsung oficjalnie poinformował, że rozpoczyna testy beta One UI 9, bazującego na systemie Android 17. Dziś natomiast Koreańczycy doprecyzowali, kiedy użytkownicy w Polsce będą mogli dołączyć do grona testerów najnowszej wersji autorskiej nakładki.

Kiedy One UI 9 beta będzie dostępna w Polsce? Samsung podał konkretną datę

Kiedy Samsung zaanonsował 12 maja 2026 roku rozpoczęcie testów beta One UI 9, poinformował, że udział w nich będą mogli wziąć użytkownicy z następujących krajów:

Indii,

Korei Południowej,

Niemiec,

Polski,

Stanów Zjednoczonych

oraz Wielkiej Brytanii.

Patrząc z tej perspektywy, informacja ta wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców kraju nad Wisłą, szczególnie że jeszcze wczoraj Koreańczycy informowali, że testy beta One UI 9 rozpoczną się już w tym tygodniu.

Niestety, okazuje się, że użytkownicy mieszkający w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ testy beta One UI 9 nie rozpoczną się wszędzie w tym samym momencie. Samsung zdecydował się bowiem na podzielenie udostępniania wersji testowej najnowszej wersji swojej autorskiej nakładki na etapy.

W związku z tym beta One UI 9 będzie dostępna dla użytkowników z Polski (oraz Indii) dopiero od 26 maja 2026 roku, czyli za dwa tygodnie.

Jak wziąć udział w testach beta One UI 9?

Niestety, przynajmniej w pierwszej kolejności, nie wszyscy mogą dołączyć do grona osób, które już od 26 maja 2026 roku będą mogły przetestować najnowsze wydanie nakładki. One UI 9 beta ma być dostępna początkowo dla właścicieli następujących smartfonów:

Bardzo możliwe, że później testy beta One UI 9 zostaną rozszerzone na kolejne modele, ale najpierw do grona testerów zapraszani są posiadacze najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej.

Ponadto, aby wziąć udział w testach beta One UI 9, konieczne jest zarejestrowanie się w aplikacji Samsung Members. Producent deklaruje, że planuje uwzględnić opinie użytkowników, aby zaprezentować bardziej dopracowaną wersję finalną.

A jej premiera planowana jest na drugą połowę 2026 roku wraz z prezentacją nowej generacji składanych smartfonów z serii Galaxy Z (nieoficjalnie mówi się, że nastąpi to 22 lipca 2026 roku).