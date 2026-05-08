Sieć 2G, mimo że ma ponad 30 lat, wciąż jest wykorzystywana w Polsce. T-Mobile jako pierwszy operator oficjalnie zapowiedział, że zamierza ją wyłączyć. Wiadomo już, kiedy może rozpocząć proces wygaszania tej technologii.

Po ponad 30 latach nadchodzi koniec 2G w Polsce

Sieć 2G działa od lat 90. XX wieku i jak na swoje czasy była rewolucyjna, bowiem umożliwiła wysyłanie SMS-ów oraz korzystanie z internetu, choć przy bardzo niskich – patrząc na dzisiejsze standardy – prędkościach.

Jak zauważa Orange, jedną z największych zalet 2G – jeśli nie największą – jest powszechnie dostępny zasięg i jego dostępność nawet bardzo daleko od nadajnika (Elektrotechnik Automatyk mówi o nawet 37 km), z czego korzystają przede wszystkim M2M i IOT. Klienci indywidualni natomiast raczej nie łączą się już z tą siecią.

Tutaj trzeba jednak zauważyć, iż z uwagi na fakt, że Orange wyłączyło 3G w 2025 roku, posiadacze telefonów, które nie obsługują co najmniej 4G/LTE, korzystają z usług właśnie za pośrednictwem 2G (co może negatywnie wpłynąć na jakość).

T-Mobile wyłączyło 3G w Polsce jeszcze wcześniej niż Orange, bo już w 2023 roku – jako pierwszy operator w Polsce. Teraz również jako pierwsza sieć w kraju nad Wisłą może wyłączyć też 2G, co oficjalnie zapowiedziano.

Kiedy T-Mobile wyłączy 2G w Polsce? Operator podaje konkretny termin

W maju 2026 roku T-Mobile zaktualizowało regulaminy swoich ofert, dodając punkt, dotyczący przyszłości sieci 2G. Deklaruje w nim, że nie zmniejszy zasięgu technologii 2G do dnia 31 grudnia 2027 roku. Po tej dacie, tj. od 1 stycznia 2028 roku, może – ze względu na optymalizację wykorzystania zasobów częstotliwości – stopniowo ograniczać zasięg technologii 2G aż do jej zupełnego wycofania.

Operator tłumaczy, że wyłączanie technologii 2G jest skutkiem postępu naukowo-technicznego i idącej za tym ewolucji sieci. W związku z tym jego usługi będą w przyszłości obsługiwane w ramach technologii 4G (LTE) lub 5G. Na ich potrzeby zostaną przeznaczone zwolnione przez wyłączenie 2G częstotliwości – przede wszystkim 900 MHz (na której Plus już – jako aktualnie jedyny w Polsce – uruchamia 5G).

To ważna wiadomość dla klientów, bo podczas gdy wyłączenie 3G nie zmusiło posiadaczy starszych telefonów do kupna nowego urządzenia, tak wyłączenie 2G sprawi, że będą musieli to zrobić, aby móc dalej dzwonić i korzystać z innych usług.