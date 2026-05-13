Bolt z zarzutami UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postawieniu zarzutów Bolt Operations OÜ. Prezes UOKiK zakwestionował postanowienia wzorców umów dotyczących wynajmu hulajnóg i rowerów elektrycznych.

UOKiK stawia zarzuty Bolt Operations OÜ

Hulajnogi Bolt na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast, więc nie jest żadną niespodzianką, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował się przyjrzeć się tej działalności. Po przeanalizowaniu warunków użytkowania okazało się, że znajdują się w nich niekorzystne dla klientów zapisy.

Konkretniej Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zakwestionował 22 postanowienia warunków wynajmu hulajnóg i rowerów elektrycznych wymaganych przy zakładaniu konta w aplikacji. Jego zdaniem wzorce umów stosowanych przez Bolt Operations OÜ zawierają bowiem niedozwolone postanowienia.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że firma stosuje postanowienia, które pozwalają jej jednostronnie zmieniać warunki umowy już po rejestracji użytkownika w aplikacji, a także przenosi na klientów konsekwencje problemów pojawiających się w trakcie korzystania z usługi.

Bolt Operations OÜ zastrzega bowiem, że nie odpowiada za szkody lub straty wynikające z niedziałania aplikacji albo braku możliwości korzystania z niej „w pożądany sposób”. Jako przykład podano sytuację, gdy klient nie może zakończyć przejazdu przez awarię programu, przez co opłaty naliczają się dalej.

Prezes UOKiK zakwestionował również klauzule dotyczące odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich. Według warunków ponosi ją kierujący, a jeśli koszty poniesie Bolt Operations OÜ, może on żądać ich zwrotu od klienta. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na stanowisku, że nie powinno to mieć miejsca w sytuacji, gdy zawiedzie sprzęt.

Jest to bardzo istotne, ponieważ firma zastrzega, że wynajmuje pojazdy „w takim stanie, w jakim się znajdują”, w związku z czym klient nie ma pewności, że są one w pełni sprawne. Według warunków odpowiedzialność w przypadku wypadku z winy usterki sprzętu jest zawsze przerzucana na użytkownika, podczas gdy to wynajmujący powinien zadbać o jego odpowiedni stan techniczny, aby nie stanowił zagrożenia dla klienta i osób postronnych.

Przy okazji warto przypomnieć, że w 2026 roku Bolt wprowadził system oceniania użytkowników hulajnóg.

Bolt nie pierwszy musi zmierzyć się z zarzutami ze strony UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że jeśli w toku postępowania zarzuty wobec Bolt Operations OÜ zostaną potwierdzone, Prezes UOKiK może zakazać ich stosowania. Ponadto nad firmą wisi widmo kary finansowej, sięgającej 10% jej rocznego obrotu. Ukarana może być też „osoba zarządzająca” – w jej przypadku maksymalna kara to 2 miliony złotych.

W reakcji na informację o zarzutach UOKiK Bolt przesłał do redakcji Tabletowo oświadczenie o następującej treści:

Pozostajemy w kontakcie z UOKiK i przedstawiliśmy już nasze stanowisko w ramach toczącego się postępowania – będziemy współpracować w toku dalszych działań.

To już kolejna reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na niekorzystne dla klientów wypożyczalni pojazdów elektrycznych zapisy. W lutym 2024 roku Prezes UOKiK nałożył na spółkę Nextbike Polska karę w wysokości ponad 791 tysięcy złotych za stosowanie klauzuli abuzywnych.