Tak T-Mobile modernizuje swoją sieć. Jest coraz lepiej (i więcej)

Grzegorz Dąbek
Operator T-Mobile podsumował 2025 rok. W opublikowanym raporcie szczególnie ciekawa jest część, poświęcona modernizacji i rozwojowi sieci. Klienci powinni zauważyć różnicę.

Tak zmieniła się sieć T-Mobile w 2025 roku. Operator modernizuje obecną infrastrukturę oraz inwestuje w jej rozwój

Modernizacja i rozwój infrastruktury jest niezbędny z uwagi na wdrażanie coraz nowszych technologii oraz stale rosnący ruch, generowany przez użytkowników sieci. W raporcie, podsumowującym 2025 rok, T-Mobile podaje, że uruchomiło „setki nowych stacji bazowych, działających w paśmie C” i na koniec ubiegłego roku sygnał na tej częstotliwości nadawało już ponad 4800 nadajników (w Orange, na koniec 2025 roku, działało ponad 4500 stacji w paśmie C).

Tutaj warto przypomnieć, że T-Mobile wygrało rezerwację na zakres częstotliwości od 3,7 do 3,8 GHz, za którą zapłaciło 496837000 złotych (to najwyższa kwota, jaka padła w tym postępowaniu). Operator podaje, że na koniec 2025 roku w zasięgu 5G Bardziej była ponad połowa mieszkańców Polski, a w miastach zamieszkiwanych przez ponad 100 tysięcy mieszkańców 52% wszystkich stacji bazowych działało właśnie w tym paśmie.

Równocześnie T-Mobile zaczęło też wykorzystywać pasmo 800 MHz, dla którego rezerwację wygrało w marcu 2025 roku, dzięki czemu zwiększono pojemność warstwy LTE800 o 25% na terenie całego kraju, a także uzyskane też wtedy częstotliwości z zakresu 700 MHz (konkretniej 703-708 MHz i 758-763 MHz) na potrzeby technologii 5G.

W ciągu 2025 roku operator zmodernizował też łącznie 1454 stacje bazowe – wyposażył je w sprzęt najnowszej generacji, co zwiększyło ich przepustowość oraz niezawodność. Do końca 2026 roku T-Mobile planuje zakończyć całościowy projekt modernizacji sieci, obejmujący ponad 12000 instalacji.

Firma modernizuje i rozwija jednak nie tylko sieć mobilną, ale też światłowodową. W 2025 roku wydłużyła się ona o 3400 km, do 36800 km. Dzięki temu już ponad 85% lokalizacji 5G Bardziej jest połączonych za pomocą światłowodu, a niemal wszystkie stacje pracują na łączach o przepustowości 10 Gbit/s lub większej.

Modernizacja oraz rozwój sieci są niezbędne, aby klienci T-Mobile nie narzekali na jej jakość

Inwestowanie w modernizację i rozwój sieci jest konieczne, ponieważ klienci T-Mobile przesyłają coraz więcej danych. W ciągu całego 2025 roku przesłali oni 3758 petabajtów danych, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do 2024 roku.

W tym samym czasie ilość danych przesyłanych w sieci 5G zwiększyła się o blisko 100%. Widać zatem jak na dłoni, że modernizacja i rozwój sieci są niezbędne, ponieważ w przeciwnym wypadku klienci mogliby odczuć pogorszenie jakości świadczonych usług. Tymczasem powinni oni zauważyć większe prędkości przesyłu danych.

