Piekło zamarzło! Ekskluzywna gra z PlayStation zmierza do Game Passa!

Niedługo trzeba było czekać, aby współpraca Hideo Kojimy i Phila Spencera przyniosła pierwsze efekty. Kolejna gra uwalnia się z PlayStation i wkrótce zagości w ekosystemie Microsoftu, dzięki subskrypcji Xbox Game Pass na komputerach.

Małe zwycięstwo Xboxa

Już po grafice wyróżniającej, łatwo się domyślić, że mówię o Death Stranding (2019), czyli ostatniej produkcji Hideo Kojimy oraz jego studia. Jak to jest możliwe, że gra w ogromnej części dofinansowana przez PlayStation, może w ogóle trafić do abonamentu Game Pass? Okazuje się, że japoński wizjoner i na to znalazł pewien sposób.

Sytuacja ma miejsce, ponieważ wydawcą Death Stranding na komputerach PC nie jest PlayStation, a 505 Games. Włoski dystrybutor nie ma żadnych zobowiązań wobec Sony, więc z łatwością był w stanie dogadać się z Microsoftem co do warunków umieszczenia gry w subskrypcji.

Nie jest to jednak pełne zwycięstwo dla Xboxa, ponieważ Death Stranding zagości w Game Passie wyłącznie na komputerach. Posiadacze konsol zielonej rodziny ciągle muszą obejść się smakiem, choć samo zabezpieczenie praw do gry na PC Game Pass, można uznać za niemały sukces.

Już za chwileczkę

23 sierpnia 2022 roku – dokładnie tego dnia, Death Stranding trafi w objęcia subskrybentów PC Game Pass. Pamiętajcie, że subskrybując Xbox Game Pass Ultimate, także możecie skorzystać z biblioteki gier dostępnej na komputerach PC. Tak długo jak Hideo Kojima tworzy grę na ekosystem Microsoftu, możecie być spokojni o obecność tej pozycji w abonamencie.

Death Stranding to bardzo dystopijna i pompatyczna zarazem opowieść o świecie, dla którego nie ma już nadziei. Choć łatwo tę historię zlekceważyć przez absurdalne wydarzenia w grze, za warstwą fabularną kryje się fantastyczny i immersyjny… symulator kuriera.

Nie ma drugiej takiej produkcji, w której dostarczanie przesyłek byłoby tak pochłaniającym wyzwaniem. Imponujący jest również aspekt współpracy – gracze mogą zostawiać sobie pomoce i podpowiedzi, dzięki którym łatwiej jest im dostarczać przesyłki i tworzyć nieco lepszy świat.

Jeżeli tylko subskrybujecie PC Game Pass, nie możecie przegapić tej gry. Nawet gdy nie utożsamiacie się z wizją Hideo Kojimy, warto choć raz sprawdzić Death Stranding i przekonać się o tej magii na własne oczy.