Premiera Death Stranding: Director’s Cut na PC. Zapiszcie tę datę w kalendarzu!

Fani gier Hideo Kojimy – szykujcie portfele! Death Stranding: Director’s Cut w wersji na PC zadebiutuje na rynku już w marcu. Rozszerzone wydanie jednej z najgłośniejszych gier 2019 roku to prawdziwa gratka dla miłośników dziwacznych gier w klimatach postapo.

Death Stranding: Director’s Cut – odliczanie czas start!

Nie da się ukryć, że gry od Hideo Kojimy zostają w pamięci na długie lata. Obecnie niewielu jest twórców skłonnych tak bardzo eksperymentować ze swoimi produkcjami. W przypadku Death Stranding można mówić o specyficznym połączeniu artyzmu i kontrowersji, bo tak naprawdę ciężko ten tytuł porównywać do czegokolwiek innego. Rozszerzona wersja zagwarantuje jeszcze więcej treści – od nowych zadań, miejsc i broni, po wszelakie “znajdźki” inspirowane m.in. Cyberpunkiem 2077.

DEATH STRANDING DIRECTOR 'S CUT PC version is coming on March 30th March 3, 2022

Death Stranding: Director’s Cut zadebiutuje na PC już 30 marca. Osoby, które posiadają podstawową wersję gry, będą mogły wykupić upgrade za symboliczne 10 euro. Co więcej, będzie istniała również możliwość przeniesienia zapisów gry z wersji podstawowej do Director’s Cut. Edycja reżyserska wprowadzi także tryb fotograficzny wraz z funkcją dedykowaną ekranom ultrapanoramicznym.

Gracze, którzy zechcą sobie odświeżyć Death Stranding, będą mogli raczyć się dodatkową zawartością fabularną, nowymi przedmiotami, broniami, a także możliwością uczestniczenia w wyścigach. Wersja rozszerzona gry trafiła już wcześniej na konsole PlayStation 5, więc chętnych lub niezdecydowanych odsyłam i zachęcam do lektury recenzji Szymona.

Death Stranding to przygoda jedyna w swoim rodzaju

Jeśli z jakiegoś powodu jeszcze o tym tytule nie słyszeliście, to podrzucam kilka słów wprowadzenia do dzieła Hideo Kojimy. Gra przenosi nas na teren Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie tego, co z nich zostało po kataklizmie zwanym Death Stranding. Generalnie, świat życia i śmierci połączyły się ze sobą, co w rezultacie doprowadziło do ogromnych zmian na całym globie. Pada m.in. śmiercionośny deszcz, który przyśpiesza proces starzenia się wszystkich żywych istot.

Gracz wciela się w kuriera, który roznosi paczki pomiędzy obozami ludzi, którym udało się przetrwać apokalipsę. Musi on uważać na liczne niebezpieczeństwa, a jego głównym celem staje się pomoc w odbudowie dawnego świata. Całość ma świetną warstwę fabularną i wiele głośnych nazwisk w obsadzie!