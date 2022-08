vivo nabiera rozpędu i szykuje kolejny smartfon z serii V25. Nie za dużo?

Marka vivo dopiero co wprowadziła na rynek swoje nowe smartfony V25 i V25 Pro. Już jednak wiadomo, że chiński producent naprawdę nabiera rozpędu i nie zamierza poprzestać jedynie tych modelach. Na horyzoncie pojawiły się informacje o vivo V25e, dzięki którym poznaliśmy wygląd oraz część specyfikacji tego urządzenia.

vivo V25e – kolejny kameleon w ofercie

Rendery przedstawiające wygląd kolejnego smartfona z serii V25 zostały opublikowane przez portal 91Mobiles. Trzeba przyznać, że prezentuje się na nich całkiem dobrze. Design to oczywiście kontynuacja języka stylistycznego tej serii i wiele na jej tle go nie wyróżnia. Stosunkowo wąskie ramki wokół wyświetlacza, nieco szersze u dołu ekranu i wycięcie za aparat do selfie – konstrukcja w zasadzie bliźniaczo podobna do vivo V25. Przód smartfona wygląda więc podobnie jak w przypadku większości urządzeń dostępnych na rynku.

Na tylnym panelu, na prostokątnej, wyraźnie odznaczającej się wyspie umieszczono trzy aparaty. Do tego jest też lampa błyskowa LED. W lewym dolnym rogu znajduje się logo producenta. vivo V25e ma być dostępny w dwóch kolorach: czarnym i złotym. Według przedpremierowych doniesień, tył urządzenia nie będzie pokryty zwyczajnym szkłem, ale Fluorite AG Glass, które w świetle słonecznym zmienia kolor. Podobny ficzer oferuje też dostępny w Polsce vivo V23 5G (efekty widzicie na zdjęciu na samej górze).

Czy specyfikacja nas czymś zaskoczy?

Pełna specyfikacja tego smartfona nie jest jeszcze znana, ale nie oznacza to, że nic na jej temat nie wiemy. Jeszcze przed premierą dowiedzieliśmy się, że główny aparat ma oferować rozdzielczość 64 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu. Bardzo możliwe, że będzie to ten sam obiektyw, co w modelu V25. Technikalia pozostałych aparatów na tę chwilę pozostają tajemnicą.

Przedpremierowe informacje mówią też, że motorem napędowym vivo v25e ma być MediaTek Helio G99, wspierany przez układ graficzny Mail G57. Urządzenie zostanie również wyposażone w maksymalnie 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Akumulator smartfona ma pomieścić 4500 mAh i obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 44 W. O ekranie wiadomo z kolei na razie tyle, że ma wyświetlać obraz w rozdzielczości Full HD+ (1080×2404 pikseli), oferując przy tym gęstość pikseli na poziomie 440 ppi.

Według 91Mobiles, vivo może wypuścić swój smartfon w Indiach już w przyszłym miesiącu. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to niedługo powinniśmy poznać pełną specyfikację vivo V25e i jego oficjalną cenę.