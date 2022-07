Druga połowa lipca w Xbox Game Pass. Wśród gier jest też premiera

Rodzinne dramaty, a może emocje na torze? Niezależnie od preferencji, Xbox Game Pass zaoferuje coś dla każdego. Będzie nawet wielka, ekskluzywna premiera – a to przecież posiadacze konsol Microsoftu lubią najbardziej!

Nie ma co się wstydzić!

Już Was znam doskonale! Te komentarze o końcu ekskluzywności, wspólnej radości z grania kończą się dokładnie wtedy, gdy to do Was wpada jakiś duży tytuł. Co tu dużo mówić – 19 lipca do Xbox Game Pass trafia fantastyczne As Dusk Falls, nad którym również rozpływałem się w recenzji. Tytuł będzie dostępny na komputerach PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X|S.

Posiadacze sprzętu Sony mają czego zazdrościć i mówię to bez cienia ironii! As Dusk Falls to intrygująca opowieść o rodzinnych i mentalnych problemach, które mogą przytrafić się każdemu z nas. Choć tytuł to bardziej interaktywny film aniżeli gra, ostatni raz takich emocji doświadczyłem ogrywając The Last of Us: Part II. Dlatego też produkcję INTERIOR/NIGHT koniecznie sprawdźcie, a my rzućmy okiem na pozostałe gry w usłudze Microsoftu!

As Dusk Falls (konsola, chmura, PC) – 19 lipca

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 lipca

Watch Dogs 2 (konsola, chmura, PC) – 19 lipca

Moto GP 22 (konsola, chmura, PC) – 21 lipca

Torment: Tides of Numenera (konsola, chmura) – 21 lipca

Inside (chmura, konsola, PC) – 29 lipca

Xbox Game Pass – oferta na drugą połowę lipca 2022

Wakacje z Xbox Game Pass

Jak sami widzicie – jest w czym wybierać. Mimo że Ubisoft intensywnie romansuje z PlayStation, Francuzom nie przeszkadza to we wrzucaniu kolejnych gier do usługi Microsoftu. Najwyraźniej firmie zależy na promowaniu własnego portfolio niezależnie od platformy, a to jest najbardziej korzystne podejście dla graczy na całym świecie. A pamiętajmy, że Watch Dogs 2 jest ciągle świetnym wyznacznikiem jakości Ubisoftu, gdy ten oczywiście ma jakiekolwiek ambicje.

Świetną nowością jest również Moto GP 22! Dobrych wyścigów nigdy zbyt wiele, a tę konkretną serię kojarzę jeszcze z czasów, gdy to Namco tworzyło ekskluzywne pozycje dla PlayStation 2. Obecnie jednak zajmuje się nią włoskie Milestone – ekipa odpowiedzialna chociażby za zeszłoroczne Hot Wheels Unleashed.

Jeszcze jeden wyścig

Skoro przy resorakach jesteśmy – pamiętajcie że 19 lipca swoją premierę ma również Forza Horizon 5: Hot Wheels. Playground Games podzieliło się z graczami mapą nowej lokacji, która zawiśnie nad słonecznym Meksykiem. Jeśli tylko czas pozwoli, wrócimy na drogę, by następnie coś więcej opowiedzieć o pierwszym dodatku do tej fantastycznej produkcji.

Należy też pamiętać, że Forza Horizon 5 jest dostępna w subskrypcji Xbox Game Pass. Aby jednak zagrać w dodatek, trzeba go zakupić osobno lub wyposażyć się w Zestaw dodatków premium do Forza Horizon 5. Tam otrzymujecie wszystkie przyszłe rozszerzenia, przepustkę sezonową oraz garść specjalnych przywilejów, takich jak chociażby dwa darmowe Superlosowania tygodniowo.

Jeżeli zamierzacie spędzić z grą dziesiątki godzin, koniecznie warto ten pakiet dokupić!