Death Stranding Director’s Cut to kolejny upgrade na PlayStation 5, za który trzeba będzie zapłacić

Choć wczorajsze State of Play nie błyszczało w kontekście zapowiedzi, to jedno jest pewne – Death Stranding powróci, i to w formie edycji reżyserskiej. Produkcja Hideo Kojimy doczeka się znaczących usprawnień. Moje pytanie tylko brzmi: dlaczego dopiero teraz?

Definitywna edycja Death Stranding

Choć o edycji reżyserskiej Death Stranding usłyszeliśmy już podczas Summer Game Fest na tegorocznym E3, to dopiero teraz PlayStation ujawnia szczegóły na temat premiery tego odświeżenia. Tytuł pojawi się w sklepach już 24 września 2021 roku i będzie kosztować 219 złotych. Dostępna też będzie edycja cyfrowa Deluxe, za którą gracze zapłacą z kolei 249 złotych.

Co ważne – upgrade nie będzie darmowy dla posiadaczy gry na PlayStation 4. Ten został wyceniony przez Sony na 10 dolarów, więc w przeliczeniu na PS Store można się spodziewać ceny 42 złotych. Nie jestem fanem płacenia za produkty, które już posiadam. Kojima Productions jest jednak nieco łaskawsze od autorów Ghost of Tsushima, dlatego warto też rzucić okiem na to co edycja reżyserska ma do zaoferowania.

Symulator kuriera po raz drugi

Na początek rzućmy okiem na pełną listę usprawnień, jaką autorzy wymieniają na blogu PlayStation:

Pełne wsparcie haptycznego kontrolera Dual Sense

Pełne wsparcie dla 3D Audio (wymagane kompatybilne słuchawki)

Niemalże natychmiastowe czasy ładowania

Dwa tryby wyświetlania obrazu – Performance (4K, 60 FPS) oraz Fidelity (natywne 4K ze wsparciem dla HDR oraz trybu Ultra-Wide)

A to są tylko sprawy techniczne. Autorzy obiecują usprawniony interfejs oraz walkę, nowe rodzaje broni i pojazdów, ale też całkowicie nowe misje fabularne. Ekipa z Kojima Productions podkreśla, że te zadania zostały ostrożnie wplecione w wątek fabularny tak, aby odświeżone Death Stranding było doświadczeniem definitywnym. Tylko czy to wystarczy, aby przekonać do siebie całkowicie nowych graczy?

Wyścigi w Death Stranding? Eeeee…. (źródło: PlayStation Blog)

Autorzy na obecną chwilę nie są w stanie powiedzieć zbyt wiele na temat szczegółów dodatkowych misji. Udało się jednak potwierdzić, że eventy z uniwersów Half-Life oraz Cyberpunk 2077, jakie pojawiły się w wersji pecetowej gry, także będą dostępne w ramach Director’s Cut na PlayStation 5. Jestem nieco zaintrygowany, zwłaszcza że w Death Stranding jeszcze akurat nie grałem.