Szybka akcja pomocowa. GSPS ponownie streamuje – tym razem dla dzieci!

Akcja charytatywna, w ramach której speedrunnerzy z całej Polski będą pokazywać swoje umiejętności, by zebrać jak najwięcej pieniędzy na cele charytatywne, znów się odbędzie. Tym razem w pobijaniu czasowych rekordów towarzyszyć im będzie myśl o dzieciach! Gdzie i kiedy oglądać niesamowite wyczyny szybkich wolontariuszy, jakie produkcje wezmą udział w akcji oraz jak wspomóc tę nietypową akcję charytatywną?

Szybka akcja charytatywna

Cokolwiek by nie mówić o Polsce i jej mieszkańcach, jest jedna rzecz, z której możemy być dumni. Nie, nie chodzi mi tutaj o umiejętność szukania wszędzie oszczędności, a o naszą niesamowitą zdolność do pomagania. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rok do roku gromadzi ogromną ilość środków, które następnie przekazywane są najbardziej potrzebującym.

Po ataku Rosji na Ukrainę również widać było wielkie zaangażowanie w pomoc uchodźcom, jakim wykazali się nasi rodacy, w stosunku do ofiar tej okropnej wojny. Społeczność fanów gier wszelkiego rodzaju (oraz ich twórców) również wielokrotnie pokazywała, że jest w stanie zrobić wiele, aby wspomóc jakiś szczytny cel. Maraton GSPS jest na to jednym z przykładów. Co kryje się pod tymi czterema literami?

Oficjalna grafika GSPS Dzieciom 2023 (źródło: GSPS)

Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie – proste rozwinięcie nazwy, będące również hasłem przewodnim całego przedsięwzięcia. Choć nie wiem, w jakim stopniu (i czy w ogóle) był to zabieg zamierzony. Jest to organizowane dwa razy do roku wydarzenie, podczas którego speedrunnerzy z całej Polski przyjeżdżają w jedno miejsce, by chwalić się swoimi umiejętnościami na żywo i podczas streamu. Ma to na celu zdobycie jak największej ilości pieniędzy, które następnie zostaną przekazane odpowiedniej fundacji.

GSPS Dzieciom 2023

Impreza rozpocznie się 8 marca i zakończy 12 marca 2023 roku. Event zostanie zorganizowany w Aparthotelu Lwowska 1 w Krakowie, a zainteresowani mogą kupić na nie bilety. Normalny kosztuje 80 złotych i uprawnia do wchodzenia na teren wydarzenia przez cały jego czas trwania, natomiast osoby niemające aż 4 dni do zagospodarowania, mogą nabyć bilet jednodniowy, w cenie 30 złotych.

Chwila, czym w ogóle jest ten cały speedrun? Część z Was, drodzy Czytelnicy, najpewniej już to wie, jednak mam świadomość tego, iż nie każda osoba odwiedzająca tę stronę taką wiedzą dysponuje. Najoględniej więc rzecz ujmując, speedrun polega na przejściu gry w sposób jak najszybszy, wykorzystując w tym celu różnego rodzjau błędy programu. Wciąż mało jasne? Cóż, w takim wypadku muszę oddać głos profesjonalistom…

Jakie gry zobaczymy na GSPS Dzieciom 2023?

Cóż, znajdzie się coś dla miłośników klasyki, małych i nieznanych gier oraz głośnych produkcji AAA od największych gigantów branży. Platformą również nie jest jedynie PC, gdyż możemy zobaczyć również speedruny gier na konsole. Lista obejmuje bowiem (lecz nie ogranicza się do) tytuły, takie jak Far Cry 6, Counter-Strike: Global Offenisve, Pepsiman, Gothic 3: Zmierzch Bogów, FNAF The Glitched Attraction, czy kultowy już (a także mój ukochany) Kapitan Pazur!

Jestem pewien, że nie będę w stanie odwiedzać tego eventu codziennie, jednak na pewno postaram się wpaść któregoś dnia, przynajmniej na chwilę! Ostatecznie nie mam zbyt daleko do miejsca, w którym zlokalizowany jest Aparthotel, a i cena biletu mnie nie odstrasza. Na pewno jednak włączę od czasu do czasu stream na Twitch lub platformie YouTube, żeby śledzić postępy w zbieraniu pieniędzy, a i coś od siebie na pewno dorzucę, do czego gorąco zachęcam także i Was!

Żaden z linków wykorzystanych w tym artykule nie jest tak zwanym linkiem afiliacyjnym. Ani portal Tabletowo.pl, ani autor niniejszego artykułu, nie będzie otrzymywać żadnych pieniędzy w przypadku jakiegokolwiek zakupu dokonanego za ich pośrednictwem.