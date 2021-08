Pies, krokodyl i kogut – oto nowy gameplay z Far Cry 6

Ubisoft zaprezentował dzisiaj godzinę rozgrywki z Far Cry 6 na konsoli Xbox Series X. Wygląda na to, że francuski gigant robi wszystko, byśmy nie myśleli o tym, jak bardzo nowa gra będzie podobna do poprzedniej. Francuzi odważyli się nawet użyć do tego zwierząt – tak bardzo są zdeterminowani.

Demo dla prasy, czyli dość ostrożnie

Na niemal sześć tygodni przed premierą Far Cry 6, Ubisoft zdecydował się pokazać niedokończony tytuł na zamkniętym pokazie dla prasy. Nie wydaje się to być najmądrzejszym ruchem ze strony Francuzów, gdyż pokaz zrodził jedynie obawy wśród zagranicznych dziennikarzy.

Patrząc na teksty takich serwisów jak Ars Technica, można dojść do wniosku, iż wspaniałe lokacje fikcyjnej Kuby gryzą się z surowością opowiadanej przez Far Cry 6 historii. Choć czasy Vaasa i Far Cry 3 wydają się minąć bezpowrotnie, to być może w nowej odsłonie strzelanki Ubisoftu chociaż gameplay będzie świetny, prawda?

Obiecujący, otwarty świat w Far Cry 6

Widać wyraźnie, że Ubisoft próbuje urozmaicić swoje sztampowe, otwarte światy, jak tylko może. W grze pojawią się chociażby pomocnicze zwierzaki – pies, krokodyl oraz kogut. Każdy z tych pomagierów będzie w stanie odwracać uwagę wrogów, dzięki czemu gracz łatwo wyeliminuje kolejnych przeciwników.

Problemem przy eksploracji fikcyjnej Kuby może jednak okazać się uporczywie głupie AI, na które narzekali podczas czterogodzinnego dema redaktorzy Ars Technica. Choć obecnie Far Cry 6 wygląda jak świetna piaskownica, wiele misji łatwiej jest rozwiązać, nie wykazując się kreatywnością. Po Far Cry 6 z pewnością można się spodziewać porządnej jakości. Pytanie tylko brzmi, czy „porządnie” w dzisiejszej branży wystarczy?

Far Cry 6 będzie miało swoją oficjalną premierę 7 października 2021 roku na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One oraz komputerach PC. Zapowiadana cena ma wynosić – jak przystało na wysokobudżetową produkcję – 289 złotych.

Dajcie znać, czy w ogóle jesteście zainteresowani najnowszą produkcją Ubisoftu? Sześć tygodni do premiery to mało czasu na naprawę błędów, ale może się uda…