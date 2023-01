Dziś 31. finał WOŚP. Jak wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przez internet?

Początek każdego roku przynosi nam kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta ogólnopolska zbiórka publiczna w jednym dniu integruje setki tysięcy ludzi, którzy mają wspólny cel – pomoc. W tym roku hasłem przewodnim jest „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Jak pomóc w często nieoczywisty sposób? Podpowiadamy!

WOŚP kojarzy się z licznymi wolontariuszami w różnym wieku, którzy w całej Polsce dzielnie stoją w określonych miejscach, zbierając datki do puszek. Nie każdy ma możliwość wyjścia z domu w tym dniu z różnych powodów. Dlatego też spójrzmy na opcje wspomożenia WOŚP mając jedynie smartfon i internet.

Możliwości jest sporo – a część z nich nie zakłada wydania nawet złotówki! I to właśnie na nich skupmy się w pierwszej kolejności.

W pomocy ważny jest gest

Obok klasycznych form wpłat, do których przejdziemy w dalszej części wpisu, istnieją także inne sposoby wsparcia WOŚP. Na Twitterze odbywa się kolejna edycja akcji #MastercardGraZWOŚP. MasterCard za pierwszy tweet użytkownika bądź retweet z tym hashtagiem wpłaci aż 5 złotych – przez 9 lat tym sposobem uzbierano niemal 2 miliony złotych. Akcja trwa od północy 29 stycznia i potrwa do godziny 23:59.

Idąc dalej, posiadacze aplikacji Play24, którzy doładują swoje konto dowolną kwotą w apce, otrzymają oczywiście 100% doładowania, a dodatkowo Play przekaże złotówkę na 31. finał WOŚP

Osoby, które mają konto bankowe w mBanku, aktualizując aplikację mobilną do najnowszej wersji, otrzymają funkcję kliknięcia wirtualnego serduszka WOŚP, po naciśnięciu którego mBank przekaże złotówkę na finał akcji. To nic nie kosztuje, wystarczy wejść w aplikację bankową i gotowe – pomogliśmy.

Jak finansowo wesprzeć 31. finał WOŚP bez wychodzenia z domu?

W dzisiejszych czasach nie musimy szukać po mieście wolontariuszy WOŚP, aby wesprzeć finał WOŚP. Najprostszym sposobem jest oczywiście wejście na oficjalną stronę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie mamy możliwość wpłaty wybranej sumy. Do wpłaty możemy użyć Blika, Apple Pay, Google Pay czy nawet PayPal. Możemy też ustawić cykliczną, comiesięczną płatność – bo kto powiedział, że nie można pomagać cały rok?

Podobnie wszystko odbywa się na stronie eSkarbonka, wspieranej przez MasterCard – to kolejny bardzo dobry sposób, dzięki któremu jesteśmy w stanie wesprzeć 31. Finał WOŚP, którego strona najbardziej odnosi się do klasycznych skarbonek wolontariuszy. Witryna obsługuje sporo metod płatności – oczywiście karty płatnicze (nie tylko MasterCard, posiadacze Visa też mogą wpłacać!), a do tego Google i Apple Pay oraz PayU.

Całkiem fajną opcją jest możliwość utworzenia wirtualnego serca na stronie wspieram.to, gdzie logujemy się za pomocą konta Facebook, wpłacamy kwotę i nasze imię i nazwisko (bądź pseudonim) pojawia się na jednym z kół, tworzących wielkie, wirtualne serce. Obok tego, zbiórki organizowane są na „zewnętrznych” stronach internetowych, które też są partnerami 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – takich jak pomagam.pl, siepomaga.pl, a i nawet na Facebooku.

Jak co roku, na Allegro organizowane są aukcje, na których możemy wylicytować przeróżne przedmioty. Ponadto polska platforma e-commerce daje możliwość kupna Wirtualnej Puszki w kwotach od 5 do 100 złotych. 31.

Finał akcji ma także własne konto bankowe – 61 1140 1010 0000 5244 4400 1131.

9.5 Ocena

To co, pomagamy?

Pamiętajmy jednak, że cała akcja ma szczytny cel – zakup sprzętu medycznego, który pomoże walczyć z sepsą. W całej akcji liczy się przede wszystkim gest, chęć pomocy drugiemu człowiekowi – to jest w tym najważniejsze. Nie namawiamy nikogo do wpłat, niemniej jednak szczerze zachęcamy, aby dołożyć swoją cegiełkę – nawet symboliczne parę złotych. Naprawdę warto.

W ubiegłorocznym, 30. finale, uzbierano 224 376 706,35 złotych. Kwota robi wrażenie, pokazując, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zachęca całą Polskę do pomocy. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze wyższa!