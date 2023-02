Nie musisz kupować Galaxy, żeby pchać dolary do kieszeni Samsunga

Wiele osób myśli, że kupując iPhone’a, pokazuje środkowy palec Samsungowi i reszcie producentów smartfonów z Androidem – i na odwrót. Tymczasem wcale nie musicie kupować Galaxy, żeby dać zarobić gigantowi z Korei Południowej – producent zarabia też kokosy na każdym egzemplarzu Google Pixel 7 Pro. Jak to możliwe?

Ile kosztują części do smartfona Google Pixel 7 Pro?

Według raportu, opublikowanego przez Counterpoint Research, za materiały do produkcji smartfona Pixel 7 Pro w wersji ze 128 GB pamięci wbudowanej i wsparciem dla sieci mmWave Google płaci ~413 dolarów, podczas gdy regularna cena tego modelu wynosi 899 dolarów. Nie jest jednak tak, że pozostałe ~486 dolarów (~54% ceny detalicznej) jest zyskiem giganta z Mountain View.

Pixel 7 Pro (źródło: Google)

Koszt materiałów potrzebnych do zbudowania urządzenia to tylko jeden z wielu kosztów, jaki ponosi amerykańska firma. W rekomendowaną cenę detaliczną wliczone są również koszty związane m.in. z samą produkcją, a także dystrybucją i wsparciem smartfona. Nie wiadomo, ile wynosi marża, natomiast bill of materials jest raczej dość standardowy – podobne pieniądze wydają na części też Samsung i Apple.

Samsung zarabia krocie na częściach do smartfona Google Pixel 7 Pro

Według danych, podawanych przez Counterpoint Research, ponad połowa – bo 51% – pieniędzy, jakie Google wydaje na części do smartfona Pixel 7 Pro, trafia do Samsunga. Najwięcej gigant z Mountain View płaci za wyświetlacz – ~82 dolary (39% całej kwoty). Na drugim miejscu jest procesor – Tensor G2, który kosztuje ~42 dolary (20%) i jest o ~10 dolarów droższy od poprzedniej generacji układu Tensor. Warto tu dodać, że jego produkcją też zajmuje się Samsung (wykorzystuje do tego 5-nm proces technologiczny).

Kolejną część wydatków na części od Samsunga stanowią aparaty – 15% (~32 dolary) i system łączności komórkowej – 14% (~29 dolarów). Ostatnie na liście są liczne komponenty PMIC, które stanowią podstawę konstrukcji zasilania i dźwięku w Google Pixel 7 Pro – 9% (~19 dolarów). Pozostali producenci mają znacznie mniejszy udział w wydatkach Google na części – na ich liście znajdują się jednak marki, których nazwy możecie kojarzyć, na przykład Sony i SK Hynix oraz Micron.

źródło: Counterpoint Research

Samsung jako jeden z nielicznych producentów, który ma w swojej ofercie również urządzenia mobilne, może się pochwalić tak dużym udziałem w produkcji smartfonów konkurencji. Zdecydowana większość tego typu telefonów ma w sobie coś od Samsunga, również iPhone’y, dlatego nawet jeśli nie lubicie koreańskiego giganta, to chcąc nie chcąc i tak nabijacie mu kiesę.