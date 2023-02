Telewizja analogowa UPC przechodzi do historii. Co to oznacza dla klientów?

Technika nieustannie idzie do przodu, dzięki czemu możemy korzystać z coraz nowszych technologii. Telewizja również nie stoi w miejscu – też ciągle się rozwija. UPC oficjalnie ogłosiło koniec telewizji analogowej. Co to oznacza dla klientów tej firmy? Czy powinno to ich zaniepokoić?

Koniec telewizji analogowej w UPC. Co to oznacza dla klientów?

Dziś telewizję analogową możemy określić mianem reliktu przeszłości. Jest ona znacznie mniej zaawansowana technologicznie niż telewizja cyfrowa, która – jak możemy przeczytać w Wikipedii – umożliwia przesłanie od 4 do nawet 16 razy więcej programów telewizyjnych niż telewizja analogowa przy wykorzystaniu podobnego pasma.

Mimo to wciąż jest ona oferowana wybranym klientom, ale UPC zdecydowało się odesłać ją na w pełni zasłużoną emeryturę. Firma oficjalnie poinformowała o planach migracji odbiorców telewizji analogowej do telewizji cyfrowej. Obecnie korzysta z niej jednak niewielki odsetek użytkowników, zatem większość klientów ta informacja nie dotyczy.

W związku z rozwojem technologii cyfrowych od wielu lat technologia analogowa nie jest już rozwijana, a proces jej wyłączania w Polsce trwa. Zdecydowana większość naszych klientów od dawna korzysta już z telewizji cyfrowej, która gwarantuje znacznie większy i lepszy wybór kanałów telewizyjnych oraz najwyższą jakość dźwięku i obrazu, pozwalając także na ciągły rozwój oferty z korzyścią dla odbiorców. Nieliczni klienci, odbierający jeszcze telewizję analogowo, systematycznie przechodzą na telewizję cyfrową, a w tym roku planujemy zastąpienie sygnału analogowego cyfrowym. Ewa Sankowska, biuro prasowe UPC i Play

Jaką ofertę telewizji ma UPC?

Osoby zainteresowane telewizją od UPC mogą wybrać jeden z kilku pakietów. Najtańszy kosztuje tylko 20 złotych miesięcznie i zapewnia dostęp do 50 kanałów, w tym 40 w rozdzielczości HD. Za dwa razy większą kwotę, tj. za 40 złotych miesięcznie, można oglądać już 137 kanałów, z czego 111 w HD. Ponadto jest jeszcze pakiet za 50 złotych miesięcznie, który również pozwala oglądać 137 kanałów (111 w HD). Czym się różni od tego za 40 złotych? W pakiecie klient otrzyma dekoder Horizon, podczas gdy do tańszego UPC daje kartę 4K CI+.

Jeżeli dla kogoś 137 kanałów to za mało, może wybrać jeden z pakietów, zapewniających dostęp do aż 181 kanałów, w tym 143 w rozdzielczości HD. Najtańszy z kartą 4K CI+ kosztuje 50 złotych miesięcznie. W pakiecie za 60 złotych miesięcznie klient dostaje dekoder Horizon, a w opcji za 69,99 złotych miesięcznie dekoder Horizon z nagrywarką.

Oczywiście w UPC dostępny jest też zestaw telewizja + internet światłowodowy:

do 137 kanałów + internet do 300 Mbit/s za 85 złotych miesięcznie,

do 181 kanałów + internet do 600 Mbit/s za 115 złotych miesięcznie,

do 191 kanałów + internet do 1 Gbit/s za 140 złotych miesięcznie.

Obecnie w UPC trwa promocja, w ramach której do każdego ww. pakietu klient otrzymuje w prezencie dostęp do Netflixa na 12 miesięcy bez dodatkowych opłat, a w pakietach za 115 i 140 złotych miesięcznie również do Viaplay. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Na koniec warto przypomnieć, że w umowach z klientami UPC zawiera klauzule waloryzacyjne, uprawniające firmę do podnoszenia opłat w trakcie trwania umowy (nie częściej niż raz w roku).