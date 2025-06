Nie do wiary: Elon Musk obniżył ceny Starlinka. Różnica jest ogromna!

Żyjemy w czasach, gdy raczej spodziewamy się podwyżek cen, a nie obniżek. Elon Musk niespodziewanie obniżył cenę swojego „internetu z kosmosu”, czyli Starlinka. Obniżka jest ogromna.

Starlink zapewni internet tam, gdzie nie dociera światłowód i internet mobilny

Choć w 2025 roku szybki internet światłowodowy oraz mobilny jest dostępny w niemal całej Polsce, to wciąż nie pod każdym adresem. Nadal nie brakuje miejsc, których mieszkańcy mają problem z dostępem do internetu. Na pewno nie można liczyć, że światłowód dotrze wszędzie, podobnie jak internet mobilny, mimo że UKE nałożyło na operatorów zobowiązania pokryciowe podczas aukcji częstotliwości dla technologii 5G.

Internet Starlink, który opiera się na konstelacji satelitów, umieszonych na orbicie okołoziemskiej, wydaje się jedyną alternatywą w miejscach, gdzie nie ma dostępu do internetu oraz perspektyw na objęcie ich zasięgiem światłowodu czy chociażby szybkiego internetu mobilnego.

Do tej pory Starlink był jednak drogi, ale nieoczekiwanie Elon Musk obniżył ceny swojego „kosmicznego internetu”. I to znacząco.

Nowa cena Starlink w 2025 roku

Osoby, zainteresowane usługą, świadczoną przez Starlink, mają do wyboru kilka ofert. W przypadku internetu domowego dostępne są dwa pakiety: W domu lite oraz W domu. Ten drugi zapewnia priorytetowe połączenie i transmisję danych, podczas gdy wariant z dopiskiem Lite takich przywilejów nie gwarantuje. Oznacza to, że w przypadku większego obciążenia sieci prędkość transmisji danych może spaść. Ponadto firma zastrzega, że usługa W domu lite nie jest dostępna we wszystkich obszarach.

Do tej pory pakiet W domu kosztował 335 złotych miesięcznie, podczas gdy za wariant W domu lite trzeba było zapłacić 210 złotych co miesiąc. W porównaniu z cenami internetu stacjonarnego i mobilnego od operatorów, ceny Starlinka w Polsce mogły wydawać się bardzo wysokie – i nie było to złudne wrażenie, ponieważ takie ceny mogły zniechęcać klientów.

Nieoczekiwanie jednak Starlink obniżył ceny i to znacząco. Dziś pakiet W domu kosztuje 215 złotych miesięcznie, a usługa W domu lite – 149 złotych co miesiąc. Oznacza to, że wariant droższy staniał o 120 złotych, a tańszy o 61 złotych. To znacząca różnica, pozwalająca w skali roku oszczędzić od ponad 730 do nawet 1440 złotych!

Aby korzystać z internetu Starlink, należy zakupić również sprzęt. Do wyboru jest bezpłatny zestaw Mini z 12-miesięcznym abonamentem i opłatą 335 złotych na start, zestaw Mini za 825 złotych i zestaw Standard za 989 złotych.