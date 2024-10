Gdzie kupić satelitarny internet Starlink w Polsce? Porównujemy ceny

Internet satelitarny ze Starlinków Elona Muska staje się jeszcze łatwiej dostępny niż dotychczas. Popularna sieć elektromarketów ruszyła ze sprzedażą zestawów do odbioru sygnału z orbity. Ile trzeba zapłacić za urządzenia i abonament?

Internet ze Starlinków – jak to działa?

Starlink to satelitarny system telekomunikacyjny, dzięki któremu internet dostępny jest niemalże na całym świecie. Projekt prowadzony jest przez firmę SpaceX, należącą do Elona Muska. Celem regularnie wynoszonych na niską orbitę okołoziemską satelitów jest utworzenie w przestrzeni kosmicznej sieci mesh, zapewniającej łączność z internetem odbiorcom usługi. Zainteresowany kupuje zestaw złożony m.in. z anteny i modemu. Po jego podłączeniu, przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji i opłaceniu abonamentu możliwe jest korzystanie z szybkiego łącza.

Internet ze Starlinków jest już dostępny w Polsce, jednak możliwość jego wykupienia dotychczas nie była prosta. Zazwyczaj konieczne było zamówienie urządzeń poprzez oficjalną stronę, gdzie wysyłka realizowana jest w ciągu 1-2 tygodni. Teraz będzie to znacznie łatwiejsze.

Ceny abonamentów za internet SpaceX

Poza zakupem odpowiedniego zestawu urządzeń konieczne jest także opłacenie abonamentu. Dla gospodarstw domowych podstawowy plan wyceniono na 335 złotych za miesiąc. Jeśli jednak dużo podróżujesz w obrębie kraju, poza nim lub chcesz korzystać z sieci w ruchu (np. gdy udajesz się w przejażdżkę camperem) oraz w strefie nadmorskiej przyda Ci się abonament W drodze. Pakiet ten z limitem do 50 GB wyceniono na 175 złotych za miesiąc, a w wersji bez ograniczeń jego koszt wynosi 430 złotych miesięcznie.

Plany abonamentowe Starlink (źródło: Starlink)

Jeśli jednak masz łódź, na której chcesz swobodnie korzystać z sieci, możesz wykupić plan priorytetowych danych mobilnych do 50 GB za 1384 złote za miesiąc lub z ograniczeniem do 1 TB danych za 5370 złotych. A ile trzeba zapłacić za same urządzenia umożliwiające odbiór sygnału?

Ceny zestawów Starlink Kit w polskiej sieci handlowej

Urządzenia Elona Muska są już dostępne w przedsprzedaży w sieci x-kom. Oficjalna premiera odbędzie się 16 października 2024 roku.

W ofercie znalazł się Starlink Standard Kit V4. Jest to zestaw, który sprawdzi się w domowych i codziennych zastosowaniach. Obsłuży odtwarzanie treści wideo, gry online czy filmy o wysokiej rozdzielczości. Zestaw obejmuje router trzeciej generacji, który zyskał 2 porty Ethernet i obsłuży Wi-Fi 6. Oferowany zasięg to maksymalnie 297 m². Łącznie można do niego podłączyć 235 urządzeń.

Cena zestawu Starlink Standard Kit V4 w oficjalnym sklepie producenta wynosi 1499 złotych – taka sama cena obowiązuje w ramach przedsprzedaży w sieci x-kom. Zestaw można też kupić w sklepie net-s.pl za około 2086 złotych, na Morele.net za około 1733 złote oraz na polskim Amazonie za około 2681 złotych.

Gdzie kupić? Starlink Standard Kit V4 ok. 1499 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Poza tym możliwe jest także zakupienie Starlink Flat HP Kit. Zestaw ten sprawdzi się w trudniejszych warunkach. Wykorzystuje wysokie możliwości GPS i szerokie pole widzenia, co wpływa na łączność z siecią podczas podróży. Opcja ta znajdzie też zastosowanie na łodziach. Brzmi świetnie? Oczywiście, tylko, że koszt tego zestawu wynosi w oficjalnym sklepie około 13600 złotych, natomiast w x-kom zaoszczędzimy symboliczną złotówkę. Na Amazonie zapłacimy okrągłe 17 tysięcy złotych.

Gdzie kupić? Starlink Flat HP Kit ok. 13599 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Z kolei Starlink Mini Kit to wersja przenośna. Pakiet urządzeń upchniesz nawet w plecaku. Urządzenia obejmujące ten zestaw tworzą bezprzewodową sieć Wi-Fi 5. Producent wycenił go na 1750 złotych. W x-kom zapłacimy póki co złotówkę mniej, a na Amazonie około 2680 złotych.

Gdzie kupić? Starlink Mini Kit ok. 1749 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Niektóre sprzęty Starlink pojawiły się też na liście produktów sklepu Media Expert, jednak nie da się ich jeszcze zamówić.

Część linków zawartych w tym artykule to linki afiliacyjne. Korzystanie z nich nic nie kosztuje, ale w ten sposób możecie wesprzeć Tabletowo. Dzięki!