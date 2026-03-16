Navitel pochwalił się nowym urządzeniem. Pokaże Twoje najpiękniejsze chwile

Do oferty marki Navitel dołączyła właśnie inteligentna ramka na zdjęcia, która może okazać się ciekawym dodatkiem do salonu i nie tylko.

Navitel R101 Pro – nowa inteligentna ramka na zdjęcia

Podejrzewam, że wielu z Was markę Navitel kojarzy przede wszystkim ze sprzętem dla kierowców. Przyznam, że ja też mam takie podejście. Oczywiście wynika to po prostu z oferty, która kierowana jest głównie do tej grupy osób. Potwierdzają to też zeszłoroczne premiery – Navitel DS810 i DS1020, czyli sposób na Android Auto w każdym samochodzie czy wideorejestrator Navitel R87 GPS.

Navitel najwidoczniej zamierza działać szerszej i właśnie pochwalił się inteligentną ramką, która – jak łatwo się domyślić – wyświetla zdjęcia wybrane przez użytkownika. Do tego dochodzi też opcja pokazywania krótkich filmów. Do przesyłania plików bezpośrednio ze smartfona służy aplikacja Frameo. Obsługiwane formaty to: HEIC, JPEG, JPG, PNG, WEBP, 3GP i MP4.

W związku z tym, że ramka pozwala na podłączenie wielu użytkowników, cała rodzina może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu wspólnej galerii. Jeśli chodzi o filmy, możliwe jest też odtwarzanie dźwięku – Navitel R101 Pro ma wbudowany głośnik. Zasilanie odbywa się z kolei z wykorzystaniem portu USB-C.

fot. Navitel

Ramka pozwala zgromadzić pokaźną bibliotekę zdjęć i filmików – oferuje 32 GB wbudowanej pamięci, a także obsługuje karty pamięci microSD do 256 GB. Zaletą dla części użytkowników mogą okazać się dodatkowe funkcje – kalendarz, zegar czy informacje o pogodzie. Dane mogą być pobierane dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi.

Ekran IPS o przekątnej 10,1 cala ma rozdzielczość 1280 x 800 pikseli i jest dotykowy. Navitel podkreśla, że interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby był możliwie najprostszy w obsłudze. Należy dodać, że wymiary Navitel R101 Pro wynoszą 186 x 268 x 15 mm, a waga to 537 g.

fot. Navitel

Cena Navitel R101 Pro i dostępność

Inteligentna ramka Navitel R101 Pro jest już dostępna w sprzedaży. Znajdziecie ją w popularnych elektromarketach w wersji białej i czarnej. Jej cena została ustalona na 349 złotych.