Planowanie podróży wchodzi na nowy poziom

Jedna z popularnych platform z branży travel wdrożyła nowe narzędzie. Asystentka MAIA sprawi, że planowanie podróży stanie się banalnie proste i dostosowane do potrzeb użytkownika.

Asystentka MAIA trafia do eSky – planowanie podróży w spersonalizowanej odsłonie

Platforma eSky wdraża do swojej aplikacji nową usługę opartą na sztucznej inteligencji. MAIA (My AI Assistant) to asystentka AI, która pomoże klientom od etapu poszukiwania pomysłu na podróż, przez spersonalizowane rekomendacje, aż do wyników wyszukiwania.

Firma eSky twierdzi, że opracowana i wdrożona asystentka jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi w branży turystycznej na terenie Europy. MAIA ma nie być wyłącznie inspiracją wycieczek, ale przede wszystkim doradzać w wielu tematach dotyczących podróży. Przedstawiciele serwisu uważają, że ta ekspertka branży travel wygeneruje odpowiedzi dotyczące ofert i sugestie dla osób podróżujących z dziećmi, wyszuka okoliczne atrakcje oraz pogodę. Ponadto wyjaśni też formalności dotyczące wizy czy omówi organizację pobytu w danym miejscu.

Użytkownicy eSky MAIA mogą korzystać ze spersonalizowanej pomocy, a wszystko to na bieżąco, w czasie rzeczywistym oraz w formie naturalnej rozmowy. Finalnie przedsiębiorstwo ma zamiar wdrożyć też interakcje głosowe. Jak wspomina Jakub Bajorski – Chief Product Officer w eSky Group – MAIA ma być kolejnym krokiem w kierunku jeszcze bardziej spersonalizowanego i intuicyjnego doświadczenia podróżniczego. Jednocześnie w komunikacie prasowym podkreślono, że nie jest to kolejny chatbot, tylko cyfrowa asystentka, która rozumie potrzeby użytkownika i na podstawie jego oczekiwań przygotowuje najbardziej dopasowany plan podróży.

Asystentka MAIA (źródło: eSky)

Wielofunkcyjna platforma do planowania podróży eSky 3.0

Warto przypomnieć, że platforma eSky sukcesywnie wdraża nowe funkcje i usługi do swojej aplikacji. Jedną z nich jest możliwość opłacania za zakupy za pośrednictwem Google Pay wraz z weryfikacją płatności biometrią. Klienci mogą obecnie dokonywać płatności nie tylko za pośrednictwem Google Pay, ale również Blika, kart Mastercard i Visa, Apple Pay, PayU, Tpay oraz płatności odroczonych PayPo.

Z kolei od sierpnia 2025 roku eSky ułatwiło poszukiwanie najlepszych ofert na wakacje. Jest to możliwe za pomocą aplikacji eSky 3.0 oraz pakietów dynamicznych Lot + Hotel. Dzięki nim płatność stała się również wygodniejsza i ograniczona do jednej transakcji.