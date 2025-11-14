Starlink w Polsce jeszcze tańszy. Tyle teraz trzeba zapłacić

Jeszcze do niedawna cena Starlink w Polsce była zbyt wysoka dla przeciętnego mieszkańca kraju nad Wisłą. W czerwcu 2025 obniżono ceny, a teraz klienci zapłacą za dostęp do „internetu z kosmosu” jeszcze mniej.

Nie można już powiedzieć, że Starlink w Polsce jest drogi

Jeszcze w 2024 roku za dostęp do Starlinka w domu w Polsce trzeba było zapłacić nawet 335 złotych. To kwota, którą klienci jak najbardziej mogli uznać za zbytnio obciążającą dla domowego budżetu. Od czerwca 2025 roku obowiązuje jednak nowy cennik Starlinka w Polsce, w którym ceny są znacznie przystępniejsze.

Za pakiet W domu trzeba bowiem zapłacić 215 złotych miesięcznie (wcześniej 335 złotych), a za taryfę W domu lite – 149 złotych co miesiąc (wcześniej 210 złotych). W drugim przypadku użytkownicy mogą mieć niższe prędkości w okresach największego obciążenia sieci, a ponadto jest on dostępny na wybranych obszarach.

Do korzystania z „internetu z kosmosu” konieczny jest jednak dedykowany sprzęt. Do tej pory klienci mieli do wyboru trzy opcje:

bezpłatny zestaw Mini z 12-miesięcznym abonamentem i opłatą 335 złotych na start,

zestaw Mini za 825 złotych

i zestaw Standard za 989 złotych.

Te warunki nie są jednak już aktualne, ponieważ teraz oferta jest znacznie prostsza. I przede wszystkim tańsza. Klienci, decydujący się na Starlink w Polsce, muszą zapłacić tylko 101 złotych na start, a następnie opłatę abonamentową w wysokości 149 lub 215 złotych miesięcznie, w zależności od wybranego planu.

Oferta i cennik Starlinka – stan na listopad 2025 roku (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Pierwszy miesiąc usługi jest płatny po aktywacji lub po upływie 30 dni od dostawy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Opłata za wynajem sprzętu wynosi 0 złotych. W ramach umowy Starlink zapewnia zestaw Standard o wymiarach 594x383x39,7 mm i wadze 2,9 kg, który średnio zużywa 75-100 W. W zestawie znajduje się też rouer.

Producent informuje również o odporności na wiatr o prędkości nawet blisko 100 km/h i trybie topnienia śniegu. Typowe prędkości to zaś 80-200 Mbit/s w przypadku pobierania i 15-35 Mbit/s przy wysyłaniu.

Zestaw Standard do internetu Starlink (źródło: Starlink)

Równocześnie obniżono cenę pakietu W drodze – przez pierwszych 6 miesięcy abonament wyniesie 122 złote (zamiast standardowych 175 złotych) za pakiet 50 GB lub 301 złotych w opcji bez limitu (standardowa cena to 430 złotych). Do tego można zapłacić mniej za zestaw Mini – 1059 złotych zamiast 1249 złotych.

Internet Starlink coraz popularniejszy i coraz szybszy w Polsce

We wrześniu SpeedTest.pl opublikował raport, z którego wynika, że Starlink cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, do czego z pewnością przyczyniła się obniżka cen w czerwcu br. Benchmark podał też, że średnia prędkość „internetu z kosmosu” w sierpniu 2025 roku wyniosła 156 Mbit/s i była dwukrotnie większa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Dostępność internetu Starlink można sprawdzić na tej stronie internetowej. Aktualnie ma on ponad 8 milionów użytkowników w ponad 150 krajach i terytoriach na całym świecie.