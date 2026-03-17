Nowy OnePlus za pasem. Na pokładzie imponujący akumulator

OnePlus Nord 6 jeszcze nie zadebiutował, ale poznaliśmy już kilka wartych odnotowania informacji na jego temat. Producent ma też pracować nad nowymi tabletami, a jeden z nich będzie naprawdę duży.

Specyfikacja OnePlusa Nord 6… prawdopodobna

Przyznam się Wam, że z coraz większym zafascynowaniem spoglądam w kierunku smartfonów tworzonych przez marki należące do BBK Electronics. Niewykluczone, że to właśnie jakiś Oppo lub OnePlus zastąpi w przyszłości mojego Pixela. Przede wszystkim chciałbym wreszcie mieć urządzenie, które spełni moje oczekiwania dotyczące zarówno fotograficznych możliwości, jak i czasu pracy bez ładowarki.

Nie mogłem więc przejść obojętnie obok informacji na temat zbliżającej się premiery modelu OnePlus Nord 6. Szczególnie, że jego starsze generacje okazały się zdecydowanie udanymi konstrukcjami, na co wskazują nasze recenzje – OnePlus Nord 4 i OnePlus Nord 5. Ponadto na pokładzie znajdzie się imponujący akumulator – mam nadzieję, że nie tylko na rynku chińskim, ale też w wersji przeznaczonej na Europę.

Jeśli potwierdzą się nieoficjalne informacje, OnePlus Nord 6 będzie wyposażony w 6,78-calowy ekran AMOLED o maksymalnej częstotliwości odświeżania 165 Hz. Sercem ma być procesor Snapdragon 8s 4. generacji, a długi czas pracy zapewnić ma akumulator o pojemności aż 9000 mAh. Chociaż jeśli wersja europejska dostanie przykładowo 7000 mAh, to też będzie całkiem OK. Smartfon ma obsługiwać ładowanie z mocą 80 W.

Niektóre źródła wskazują, że OnePlus zastosuje autorski układ Wi-Fi G1 e-sports. Z tyłu może znaleźć się oczko 50 Mpix, które będzie tzw. aparatem głównym. Z przodu producent ma zastosować aparat do selfie 16 Mpix. Dokładna data premiery nie jest znana, ale podobno smartfon mamy zobaczyć już na początku kwietnia 2026 roku.

OnePlus pracuje nad dwoma tabletami

Chińczycy – jak wskazuje znany informator Digital Chat Station – mają pracować nad tabletem OnePlus Pad 3 Pro. Jedną z jego cech charakterystycznych będzie duży, 13,2-calowy ekran. Do tego dojdzie Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM (LPDDR5X) i 512 GB pamięci na dane (UFS 4.1). Oczywiście należy też oczekiwać innych wersji pamięciowych.

OnePlus ma wprowadzić także znacznie mniejszy tablet z 8,8-calowym ekranem, ale mocy nie powinno mu zabraknąć – sercem ma być Snapdragon 8 Elite Gen 5. Debiut tego malucha ma nastąpić dopiero po premierze 13,2-calowego modelu.