Jesteś klientem tego banku? Teraz za zakupy zapłacisz też pierścieniem, brelokiem albo bransoletą

Kolejny bank świadczący usługi w Polsce oferuje nowoczesne i wygodne rozwiązania płatnicze. Jeśli jesteś klientem tej instytucji nareszcie możesz zintegrować pierścień płatniczy, brelok lub bransoletę ze swoją kartą debetową lub kredytową.

Bransoleta, brelok i pierścień płatniczy – nowe narzędzia płatnicze dostępne w BOŚ

Płatności bezgotówkowe są w Polsce niezwykle popularne, a wielu obywateli korzysta z nich na co dzień. Klienci banków coraz częściej stawiają na wygodę, zastępując tradycyjną, plastikową kartę płatniczą smartfonem z NFC lub zegarkiem, ale nie tylko.

Bank Ochrony Środowiska uzupełnił właśnie listę rozwiązań płatniczych o kolejne propozycje. Klienci za zakupy albo usługi mogą zapłacić pierścieniem, brelokiem lub bransoletą. Proces realizowany jest za pośrednictwem portfeli cyfrowych, takich jak Digiseq, Fidesmo oraz Tappy, które umożliwiają zintegrowanie karty debetowej lub kredytowej z wybranym, kompatybilnym urządzeniem wearable.

Warto wspomnieć, że obrączka płatnicza nie wymaga ładowania i działa dokładnie tak jak tradycyjna karta płatnicza. Może być świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą przez cały czas nosić przy sobie portfela czy smartfona lub stawiają na wygodę i swobodę. Bank Ochrony Środowiska nadmienia, że może być to dobry wybór dla sportowców czy biegaczy.

Bank Ochrony Środowiska stawia na nowoczesne, wygodne i bezpieczne rozwiązania płatnicze

Urządzeniem zintegrowanym z kartą płatniczą, takim jak pierścień płatniczy, bransoleta czy brelok, można zarządzać z poziomu aplikacji portfela cyfrowego. Użytkownik może w tym miejscu zablokować, odblokować bądź usunąć dany produkt z portfela, np. w sytuacji zagubienia lub kradzieży sprzętu. Dzięki temu klient BOŚ ma pełną kontrolę nad swoimi finansami oraz narzędziami płatniczymi.

Ponadto każda transakcja, dokonywana za pomocą pierścienia, bransolety czy breloka wymaga potwierdzenia płatności za pomocą kodu PIN. Bank Ochrony Środowiska wspomina, że takie rozwiązanie łączy w sobie nowoczesną wygodę z wysokim poziomem ochrony.

Warto przypomnieć, że pierścienie płatnicze są wydawane m.in. w mBanku, a w maju 2025 roku pierścionki wdrożył również Bank Pekao.