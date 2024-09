TOP najlepiej sprzedających się smartfonów – zgadnijcie, gdzie jest Xiaomi

Poznaliśmy dane na temat tego, jakie smartfony najlepiej sprzedawały się w pierwszej połowie 2024 roku. Choć na czołowych pozycjach królują znane marki jak Apple i Samsung, nie zabrakło także miejsca dla Xiaomi. Jak się okazuje, zarówno flagowce, jak i tańsze urządzenia znajdują swoich klientów. Kto zdominował rynek?

iPhone 15 Pro Max liderem sprzedaży

Największym hitem sprzedażowym w pierwszej połowie 2024 roku okazał się iPhone 15 Pro Max. Apple sprzedało aż 21,8 miliona egzemplarzy tego modelu, co czyni go najchętniej wybieranym smartfonem na świecie. Co ciekawe, iPhone Pro Max już drugi rok z rzędu utrzymuje pierwsze miejsce w globalnej sprzedaży, ponieważ w 2023 roku podobny sukces odniósł iPhone 14 Pro Max.

Na drugim miejscu uplasował się iPhone 15, który sprzedał się w ilości 17,8 miliona sztuk. Z kolei iPhone 15 Pro zajął czwarte miejsce z 16,9 miliona sprzedanych sztuk, co oznacza, że trzy modele iPhone 15 znajdują się w ścisłej czołówce. Co ciekawe, iPhone 15 Plus nie poradził sobie tak dobrze. Ten model zajął dopiero 28. miejsce z wynikiem 3,7 miliona sprzedanych sztuk.

Samsung i Xiaomi wciąż w grze

Pomimo dominacji Apple, smartfony z Androidem również mają powody do radości. Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazł się Samsung Galaxy A15, którego sprzedano 17,3 miliona sztuk. Najpopularniejszy wśród Samsungów okazał się więc budżetowy model, a nie flagowiec. Nie powinno to dziwić, ponieważ to smartfon, który z pewnością chętnie dodawany był do ofert abonamentowych operatorów. Warto dodać, że w tym zestawieniu jeszcze raz występuje Galaxy A15, ale w wersji z 5G. Ten model zajął siódme miejsce z wynikiem 12,2 miliona sprzedanych egzemplarzy.

Źródło: Omdia

Pewnie myślicie co z flagowymi modelami i już spieszę z odpowiedzią. Galaxy S24 Ultra, który zadebiutował na początku 2024 roku, uplasował się na piątym miejscu i według danych przekazanych przez Omdia sprzedano go na całym świecie 12,6 miliona razy. To oznacza także, że smartfon przebił swojego poprzednika, Galaxy S23 Ultra, który w pierwszej połowie 2023 roku sprzedał się w liczbie 9,6 miliona sztuk.

Nie można zapominać o Xiaomi. Producent ma powód do dumy, bo w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazł się jego smartfon, a w zeszłym roku w analogicznym rankingu na próżno było w niej szukać tej chińskiej marki. Redmi 13C zajął ósmą lokatę – tuż przed smartfonami iPhone 14 i Galaxy A05.

Może macie w swojej kieszeni jeden ze smartfonów, który znalazł się w dziesiątce urządzeń najlepiej sprzedających się w pierwszej połowie 2024 roku?