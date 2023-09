Nowe smartfony Samsunga nie zachwycają. Co je łączy, a co różni?

O tym, że Samsung przygotowuje się do zaprezentowania dwóch nowych budżetowych modeli smartfonów, w sieci słychać było już od jakiegoś czasu. Teraz jednak jest to już oficjalne. Doniesienia nie myliły się co do specyfikacji smartfonów. Co zaoferują swoim użytkownikom oba modele?

Specyfikacja Samsunga Galaxy A05

Producent wyposażył Galaxy A05 w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli). Samsung nie chwali się częstotliwością odświeżania ekranu, dlatego można podejrzewać, że mamy tutaj do czynienia ze standardowymi 60 Hz. Nad ekranem znalazł się 8 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.0.

Na tylnym panelu producent umieścił 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8, który współpracuje z 2 Mpix czujnikiem głębi o przysłonie f/2.4. Skoro już o pleckach urządzenia mowa, to nie mamy tutaj do czynienia z jednolitym tylnym panelem – pokrywają go pionowe prążki. Smartfon występuje w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej oraz zielonej.

Pod maską Galaxy A05 znalazł się MediaTek Helio G85. W wariancie, który będzie dostępny w sprzedaży w Malezji, będzie współpracować on z 6 GB RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Urządzenie wspiera obsługę kart microSD o pojemności do 1 TB. Energii do podzespołów dostarcza w tym modelu akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 25 W.

Galaxy A05 (źródło: Samsung)

Na pokładzie Samsunga znalazło się złącze audio jack 3,5 mm, USB typu C i Dual-SIM. Zabrało za to tutaj modułu NFC. Póki co nie wiemy jeszcze, jak zostanie wyceniony ten smartfon. Pojawił się on na oficjalnej stronie producenta, jednak jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży.

Galaxy A05s – podobieństwa i różnice

Drugi z budżetowych modeli, który pojawił się w ofercie Samsunga, różni się kilkoma aspektami specyfikacji. Zmiany widać także na pierwszy rzut oka. Tylny panel smartfona jest jednolity i matowy. Samsung Galaxy A05s dostępny będzie w sprzedaży w Malezji w czarnym, srebrnym oraz zielonym kolorze obudowy.

Galaxy A05s (źródło: Samsung)

Największą różnicą jest zastosowanie w tym modelu innego procesora – jest nim Qualcomm Snapdragon 680. Inny jest również wyświetlacz, który w Galaxy A05s oferuje przekątną 6,7 cala, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i odświeżanie na poziomie 90 Hz. Nad ekranem znajduje się 13 Mpix aparat do selfie, a na tylnym panelu pojawił się dodatkowy 2 Mpix sensor przeznaczony do zdjęć makro.

Pozostałe podzespoły tego smartfona są takie same jak w przypadku opisanego wyżej Samsunga Galaxy A05. Jak na razie, nie jest znana cena również tego modelu. Nie ma także pewności, czy modele zadebiutują na innych rynkach.