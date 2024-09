Samsung Galaxy M55s zadebiutował. Ma nowy wygląd, ale stare bebechy

Oficjalna premiera Samsung Galaxy M55s jest już za nami. To całkiem niezły smartfon ze średniej półki cenowej, który pomimo tego, że prawie niczym nie różni się od modelu bez „s” w nazwie, to potrafi jednak pozytywnie zaskoczyć.

Smartfon Samsung Galaxy M55s oficjalnie

Samsung Galaxy M55s to model, który może wprawiać w konsternację. Pod względem samej specyfikacji jest właściwie doskonałą kopią modelu Samsung Galaxy M55, który od kilku miesięcy jest już dostępny w polskich sklepach. Równocześnie ma nieco inny wygląd – z charakterystycznymi, pionowymi pasami na linii aparatów. Poza tym różnica jest tylko jedna i objawia się w cenie – co ciekawe: niższej.

Samsung Galaxy M55s (fot. Samsung)

Oba modele są już dostępne w Indiach, co pozwala bezpośrednio porównać ich ceny. Podczas gdy Galaxy M55 w podstawowej wersji (8/128 GB) kosztuje 26999 rupii (równowartość ~1245 złotych), nowy Galaxy M55s został wyceniony na 19999 rupii (~920 złotych). Biorąc pod uwagę, że w Polsce ten pierwszy kosztuje 1499 złotych, można spodziewać się, że za Galaxy M55s zapłacimy ~1249 złotych, o ile w ogóle trafi od do sklepów w naszym kraju.

Specyfikacja Samsung Galaxy M55s to coś, co już doskonale znamy

Tak jak wspomniałem już wcześniej, pod względem bebechów dwa modele Samsunga są bliźniakami. Oznacza to, że smartfon Samsung Galaxy M55s ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, akumulator 5000 mAh obsługujący szybkie ładowanie z mocą 45 W oraz moduły 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Do tego dochodzą jeszcze głośniki stereo, a system to – oczywiście – Android 14 z nakładką One UI 6.1.

Samsung Galaxy M55s (fot. Samsung)

Na 6,7-calowym panelu AMOLED wyświetlany jest obraz o rozdzielczości Full HD+. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, a maksymalna jasność to 1000 nitów. To parametry, które zdecydowanie mogą się podobać. Podobnie jak fakt, że pod ekranem schowany został również czytnik linii papilarnych. Warto też zwrócić uwagę na to, że przedni aparat cechuje się rozdzielczością 50 Mpix.

Skoro już jesteśmy przy aparatach, to od razu dodam, że z tyłu znajdziemy trzy. Główny ma 50 Mpix i oferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS), a towarzyszą mu ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix oraz sensor makro 2 Mpix. Jak więc widać, brzmi to wszystko co najmniej przyzwoicie. Na szczegóły dotyczące dostępności modelu Samsung Galaxy M55s poza rynkiem indyjskim wciąż jednak czekamy.