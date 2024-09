Google Pixel 8 Pro w najniższej cenie w historii. Grzech nie skorzystać

Co jest bardziej akceptowalną cenowo alternatywą dla nowych flagowych smartfonów? Oczywiście zeszłoroczne, topowe urządzenia. Nowa promocja na smartfon Google Pixel 8 Pro to idealna okazja, aby wypróbować „trzecią drogę” i nie opróżnić portfela do zera.

Google Pixel 8 Pro – specyfikacja

Poprzez trzecią drogę chodzi oczywiście o wybranie flagowego urządzenia, które nie jest ani Samsungiem Galaxy S, ani iPhonem. Choć Pixel 8 Pro ma już prawie roczny staż na rynku i część osób zna na pamięć parametry techniczne, w takich sytuacjach warto jednak przypomnieć fragmenty specyfikacji.

Dopisek „Pro” w przypadku modelu Pixel 8 oznacza, że mamy do czynienia z większym ekranem, bardziej rozbudowanym zestawem aparatów i pojemniejszą baterią. Bohater promocji oferuje wyświetlacz OLED LTPO o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 2992×1344 pikseli, częstotliwości odświeżania w zakresie 1-120 Hz i maksymalnej jasności 2400 nitów ze wsparciem dla technologii HDR10+.

W sprawie mocy zastosowano tutaj układ mobilny Tensor G3 oraz 12 GB RAM. Smartfon objęty promocją ma natomiast 128 GB miejsca na dane. Akumulator o pojemności 5050 mAh można ładować maksymalnie z mocą 30 W przewodowo i 23 W indukcyjnie (brak ładowarki w pudełku). Zestaw aparatów otwiera główna matryca 50 Mpix, której wtóruje teleobiektyw 48 Mpix oraz ultraszeroki kąt z sensorem 48 Mpix. Do selfie wykorzystacie natomiast 10,5 Mpix aparat.

No i nie można zapomnieć o dwóch wisienkach na torcie, czyli wsparciu aktualizacjami, które powinno zakończyć się dopiero w 2030 roku i rozwiązaniach łączących świat SI z fotografią. Chodzi tu głównie o Magic Editor przydający się do poprawiania oświetlenia czy usuwania niechcianych obiektów z tła oraz Audio Magic Eraser, ułatwiający wyciszenie w materiale wideo m.in. szumu samochodów lub wiatru.

Za ile można teraz kupić Google Pixel 8 Pro? Dobra promocja

W całej tej promocji jest jedna, tycia wada, która większości z Was nie powinna przeszkadzać, jednak wiem, że muszę o tym wspomnieć. Google Pixel 8 Pro zamówicie w tak niskiej cenie tylko w kolorze czarnym – na stanie brak obudowy w kolorze porcelanowym, a za niebieski wariant zapłacicie ponad 200 złotych więcej. Jeżeli zatem czarny flagowiec to dla Was ideał smartfona, Pixel 8 Pro czeka na zakup w cenie 2999 złotych w Media Expert, który jest jedynym oficjalnym dystrybutorem smartfonów Google wśród elektromarketów.