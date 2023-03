iPhone’y zdominowały rynek smartfonów. Gdzie jest Samsung?

Według niedawno opublikowanego raportu, Apple utrzymuje swoją dominację na globalnym rynku smartfonów. Na liście 10 najlepiej sprzedających się urządzeń w 2022 roku znalazło się aż 8 iPhone’ów. Co ciekawe, nie znajdziemy tam żadnego z flagowych modeli Samsunga. Jak dokładnie wyglądają wyniki?

iPhone’owa wielka trójka

Raport, o którym mowa, dotyczy najlepiej sprzedających się smartfonów na globalnym rynku w 2022 roku i został przygotowany przez firmę Counterpoint Research. 10 najlepiej sprzedających się urządzeń mobilnych stanowiło w zeszłym roku 19% całkowitej globalnej sprzedaży sprzętu tego typu. Autorzy raportu podkreślają, że to dokładnie tyle samo co w ubiegłej edycji tego zestawienia.

Przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze. W roku 2022 najlepiej sprzedającym się smartfonem był iPhone 13 firmy Apple, który stanowił aż 28% sprzedaży wszystkich iPhone’ów. Przez cały okres od premiery we wrześniu 2021 roku do sierpnia 2022 roku, iPhone 13 utrzymywał się na pierwszym miejscu listy najlepiej sprzedających się smartfonów. Obniżki cen po premierze najnowszej serii urządzeń Apple przyczyniły się do kolejnego wzrostu sprzedaży tego modelu. Zdobył on aż 5% globalnej sprzedaży.

Warto zauważyć, że wynik iPhone’a 13 jest niemal dwukrotnie większy niż sprzedaż drugiego w tym rankingu smartfona, czyli iPhone’a 13 Pro Max. Na podium tego rankingu wskoczył iPhone 14 Pro Max, osiągając 1,7% globalnej sprzedaży. To naprawdę świetny wynik, mając na uwadze fakt, że ten model pojawił się na rynku dopiero we wrześniu. Jak widzicie, na podium nie znalazło się miejsce dla żadnego z flagowych modeli największego rywala Apple, czyli Samsunga.

Gdzie jest Samsung?

Smartfon południowokoreańskiego producenta uplasował się tuż za podium. Nie jest to jednak jeden z zeszłorocznych flagowych modeli, ale Galaxy A13, czyli budżetowiec, który odniósł sukces sprzedażowy między innymi dzięki swojej niskiej cenie i tym, że był chętnie dodawany przez operatorów sieci komórkowych do abonamentów.

Lista 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w 2022 roku. (źródło: Counterpoint Research)

Miejsce od 5 do 9 zajmują urządzenia Apple. Są to kolejno modele: iPhone 13 Pro (1,6%), iPhone 12 (1,5%), iPhone 14 (1,4%), iPhone 14 Pro (1,2%) oraz iPhone SE 2022 (1,1%). Ranking 10 najlepiej sprzedających się smartfonów zeszłego roku zamyka Samsung Galaxy A03, który osiągnął 1,1% globalnej sprzedaży. W przypadku tego modelu, przepis na sukces jest niemal bliźniaczy do Galaxy A13.