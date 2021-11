Tak cichej premiery dawno nie było. Samsung Galaxy A03 oficjalnie

Całkowicie niespodziewanie Samsung ogłosił nowego budżetowca. Premiera co ciekawe obyła się bez wcześniejszych zapowiedzi, czy reklam — tak jak przyszło na urządzenie z niskiej półki. Samsung Galaxy A03 otrzymał pewną sporą zmianę, względem poprzednika, ale czy coś poza tym?

Samsung Galaxy A03 to kolejny budżetowy smartfon producenta

Najnowszy smartfon koreańskiego producenta został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz Infinity-V pracujący w rozdzielczości HD+. Infografika nie zdradza, jaka matryca została tu użyta oraz jakim cechuje się odświeżaniem, jednak najprawdopodobniej jest to podstawowy LCD IPS o bazowej częstotliwości 60 Hz. Mówimy przecież o budżetowym urządzeniu.

Największą zauważalną zmianą w porównaniu do poprzednika jest rozdzielczość matrycy głównego obiektywu. Urządzenie ma bowiem na pokładzie zestaw dwóch aparatów – 48 Mpix z przysłoną f/1.8 oraz dodatkowy moduł służący do wykrywania głębi 2 Mpix ze światłem f/2.4, a Galaxy A02 korzystał z sensora głównego 13 Mpix. Co więcej, przedni panel Galaxy A03 we wcięciu w kształcie kropli wody skrywa aparat do selfie z matrycą o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2).

Samsung Galaxy A03 ma na pokładzie niezidentyfikowany 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,6 GHz składający się z dwóch klastrów — pierwszy wyposażony jest w 2 rdzenie, zaś drugi w sześć, najprawdopodobniej energooszczędnych rdzeni. Układ CPU jest wspierany przez różne ilości pamięci, w zależności od wybranej wersji. Do sprzedaży trafią trzy warianty z 3 GB RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, 4 GB + 64 GB oraz 4 GB + 128 GB.

Smartfon mierzy 164,2 × 75,9 × 9,1 mm (bezpośredni poprzednik, czyli Galaxy A02 miał takie same wymiary). Samsung Galaxy A03 będzie sprzedawany w trzech wersjach kolorystycznych — czarnej, niebieskiej oraz czerwonej, przy czym określone warianty mogą być zarezerwowane jedynie dla poszczególnych rynków. Całość jest zasilana przez ogniwo o pojemności 5000 mAh.

Jak na razie producent nie zdradził, ile smartfon ma kosztować, a także gdzie Samsung Galaxy A03 będzie sprzedawany. Urządzenie powinno trafić na półki sklepowe jeszcze przed zakończeniem tego roku.