Nowy Galaxy A13 zdradza swój wygląd. Zgadłbyś, że to smartfon Samsunga?

Najbardziej budżetowe rozwiązanie Samsunga w serii Galaxy A – model Galaxy A12, wkrótce doczeka się następcy. Choć Samsung Galaxy A13 nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, jeden z serwisów podzielił się ze światem oficjalnymi zdjęciami telefonu. I nie tylko.

Galaxy A13 – następca jednego z tańszych smartfonów Samsunga

Tańszy od Samsunga Galaxy A12 jest wyłącznie model Galaxy M12, kosztujący oficjalnie 699 złotych. Poniżej czterocyfrowej kwoty mieści się jeszcze model Galaxy M22, ale to nie one są bohaterami dzisiejszej wiadomości, tylko następca modelu Galaxy A12, czyli Samsung Galaxy A13. Choć o telefonie wiedzieliśmy już co nieco, to tajemnicą pozostawał wygląd smartfona. Aż do teraz.

Źródło: GizNext

Źródło: GizNext

Źródło: GizNext

Serwis GizNext opublikował oficjalne zdjęcia prasowe nowego budżetowego smartfona od Samsunga. O ile przód urządzenia nie różni się w ogóle od obecnie funkcjonującego na rynku modelu Galaxy A12 (mamy przestrzeń pod ekranem, notch na przedni aparat w kształcie „łezki” i ekran o rozmiarze 6,5 cala), o tyle z tyłu zaszły większe zmiany.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wyrzucenie wyspy z czterema soczewkami. Teraz obiektywów jest trzy, jeden pod drugim i nie występuje pomiędzy nimi żadne stylowe połączenie. Inną widoczną zmianą jest pozbycie się motywu, który wcześniej zdobił większość plecków smartfona. Szkoda. Na renderach smartfon pozował w czarnym kolorze, ale w sklepach z pewnością dostaniemy jeszcze 3 warianty kolorystyczne: niebieski, czerwony (niektóre źródła podają zamiast niego pomarańczowy) i biały.

Oprócz powyższego, pojawiła się instrukcja do smartfona. Dzięki niej wiemy, że Samsung Galaxy A13 zachowa gniazdo mini jack 3,5 mm oraz slot na karty microSD. Dodatkowo, smartfon trafi na półki z preinstalowanym Androidem 11.

Specyfikacja Samsunga Galaxy A13 to wciąż tajemnica

Smartfon najprawdopodobniej otrzyma ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 i może występować w dwóch wersjach dostępnej pamięci: 4 GB RAM/64 GB pamięci wewnętrznej, oraz 6 GB RAM/128 GB. Telefon otrzyma również Bluetooth w wersji 5.0 oraz NFC. Ponadto mówi się o dwóch wariantach: jeden obsługiwałby sieć 5G, drugi pozostałby przy łączności LTE.

Plotki wspominają również o głównym aparacie o rozdzielczości 50 megapikseli oraz baterii o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 25 W. To wszystko potwierdzi się jednak dopiero podczas oficjalnej premiery urządzenia, która powinna nastąpić w ciągu kilku miesięcy.