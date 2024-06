Jaka będzie cena Spotify HiFi? Tego się nie spodziewaliśmy

Muzyka w bezstratnej jakości to dla wielu audiofilów wystarczający argument, aby zdecydować się na konkretną platformę do streamingu. Spotify od lat w pocie czoła opracowuje nową wersję abonamentu. Niewykluczone, że premiera dodatku HiFi jest tuż tuż.

Nie tylko muzyka w najwyższej jakości

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Spotify postanowiło rozpieścić klientów udostępnieniem nowego odtwarzacza na desktopy, wdrożeniem teledysków, a w drodze są także playlisty generowanie przez AI.

Prawdziwym gamechangerem ma być jednak plan Superpremium (nazwa robocza), który oprócz muzyki w bezstratnym formacie FLAC zaoferuje odsłuchiwanie audiobooków, dostęp do statystyk niczym w Last.fm oraz narzędzia do mieszania playlist. Wciąż jednak nie znamy oficjalnej kwoty, jaką przyjdzie zapłacić użytkownikom, ale nowy raport Bloomberga rzuca nieco światła na plan Superpremium.

Spotify HiFi – tanio czy drogo?

Bloomberg donosi, że Spotify HiFi będzie raczej traktowany jako dodatek dla obecnych klientów (a nie odrębny pakiet jak Individual, Family, Student i Duo) i pojawi się jeszcze w tym roku. Cena, jaką przyjdzie zapłacić za muzykę w bezstratnej jakości, to co najmniej pięć dolarów (równowartość ~20 złotych). Czy to oznacza, że koszt Spotify Premium Individual plus HiFi wyniósłby 43,99 złotych, a planu Family 57,99 złotych?

Oczywiście, że nie. To prawda, że po podwyżkach cen abonamentu w USA (pierwszych od ponad 10 lat) o jednego dolara, ceny w Polsce wkrótce zmieniły się o 4 złote. Warto jednak zauważyć, że 10,99 dolarów nijak nie przekładało się na obecne w Polsce 23,99 złotych. Podobnie zresztą ma się sprawa z Tidalem czy Apple Music, które kosztują nas mniej, niż by wynikało to z amerykańskiego cennika.

W 2023 roku, porównując sugerowaną cenę 19,99 dolarów za plan Spotify Superpremium z Tidalem Premium, można było spodziewać się miesięcznej opłaty w wysokości 39,99 złotych. Gdyby zatem stosować przelicznik 2:1, a nie po kursie walut, 15,99 dolarów za Spotify z muzyką w jakości HiFi oznaczałoby polską cenę na poziomie 32,99 złotych.

Dopłata mniej niż 10 złotych do bezstratnej jakości audio w Spotify nie wydaje się majątkiem. Chyba że jesteśmy świadomi faktu, że nowy cennik za Tidala sprawił, iż ten oferuje muzykę HiFi za 21,99 złotych. Czy playlisty AI i audiobooki sprawią, że Polacy faktycznie będą chcieli tyle dopłacić za dodatek Superpremium? Możliwe, że odpowiedź poznamy w tym roku.

Warto dodać na marginesie, że Spotify tydzień temu w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny podniosło ceny o jednego dolara. Teraz Amerykanie płacą za usługę 11,99 dolarów miesięcznie. Póki co nie wiadomo, czy podobny ruch nie dotrze do Polski z kilkumiesięcznym opóźnieniem i nie zaczniemy płacić czegoś w okolicach 28,99 złotych za abonament Premium. Być może zmiana pojawi się wraz z pakietem HiFi – pozostaje wyczekiwać oficjalnych komunikatów firmy.