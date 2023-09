Nadchodzi plan Spotify z dźwiękiem HiFi. Ile może kosztować?

Zapowiedziany kilka lat temu Spotify z dźwiękiem w wyższej jakości może pojawić się szybciej, niż myślimy. Nowy abonament to, oprócz 24-bitowego audio, dodatkowe opcje związane z playlistami oraz… wysoka cena?

Dwa lata dopracowywania

Pierwsze informacje o jeszcze jednym planie wewnątrz Spotify sięgają 2021 roku. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za platformę do streamingowania muzyki zapowiedziało abonament, w którym miałaby pojawić się muzyka w jakości HiFi. O sprawie jednak przycichło, a ostatnie informacje, jakie obiegły internet to te z czerwca tego roku, w których firma miała zmienić nazwę planu na „Supremium”.

(fot. Pew Nguyen / pexels.com)

O tym, że coś dzieje się w związku z abonamentem „Super Premium” w Spotify dowiedzieliśmy się dzięki działalności użytkownika Hypixely na platformie społecznościowej Reddit. Podzielił się on tam z resztą świata linijkami kodu zaszytymi w oprogramowaniu. Dzięki temu poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących planowanego pakietu.

SI, audiobooki i bezstratna jakość audio

Przede wszystkim Spotify odnosi się do nowego formatu jako „bezstratnego audio bez lagów oraz opóźnień” pomijając termin HiFi. Sam dźwięk w 24-bitowej jakości mógłby okazać się zbyt małą zachętą do przesiadki na wyższy abonament. Stąd pojawiają się również linijki, które sugerują, że dzięki Supremium otrzymamy dostęp do 30 godzin audiobooków miesięcznie. Czy to dużo? Dla przykładu, ostatnio przesłuchane przeze mnie „Sekretne Życie Drzew” Petera Wohllebena to książka o objętości ok. 250 stron czystego tekstu, co przełożyło się na 7,5-godzinnego audiobooka.

Oprócz otworzenia się na fanów „słuchania książek” nowy plan ma oferować możliwości sortowania biblioteki po nastroju, aktywności lub gatunku. Dodatkowo mają pojawić się zaawansowane narzędzia do miksowania, które pozwolą na personalizację playlist w oparciu o parametr w postaci uderzeń na minutę (BPM) z możliwością płynnego przechodzenia pomiędzy utworami. Intrygująco brzmi natomiast opcja „soundcheck” która pozwoli „dowiedzieć się więcej o Waszych nawykach muzycznych i odkryć, jaki miks utworów jest wyjątkowy i powiązany z Wami”.

Źródło: Hypixely (Reddit)

Nowy plan Spotify może trochę kosztować

Między linijkami kodu Hypixely namierzył również domniemaną cenę nowego abonamentu. Spotify Supremium miałoby kosztować 19,99 dolarów miesięcznie (87 złotych). Czy to dużo?

Przede wszystkim nie powinniśmy sugerować się ceną w obcej walucie. Obecny plan Premium kosztuje za granicą 10,99 dolarów co w Polsce przekłada się na cenę 19,99 złotych miesięcznie. Gdyby pominąć kurs dolara i skupić się na prawie dwa razy wyższej cenie za abonament, można by się spodziewać, że nowy plan będzie kosztować 39,99 złotych.

Jest jeszcze jedno potwierdzenie takiego scenariusza. Wystarczy spojrzeć na jednego z większych rywali Spotify – Tidala. Ten w Polsce występuje w dwóch abonamentach, HiFi oraz HiFi Plus. Ten pierwszy oferuje dźwięk w jakości 16-bitowej i kosztuje niewiele więcej od Spotify Premium – 21,99 złotych. Opcja „z plusem” oferuje już m.in. formaty HiRes Flac, Dolby Atmos czy Sony 360 Reality Audio oraz jakość 24-bit i 192 kHz i kosztuje… 39,99 złotych. A co z ceną zagraniczną? Zgadliście – 19,99 dolarów.

Oczywiście może też okazać się, że Spotify bardzo chce podebrać klientów Tidala HiFi Plus. Wtedy cena okaże się placeholderem i koniec końców będzie ona niższa o kilka dolarów/złotych. CJ Stanley, rzecznik Spotify, nie komentuje spekulacji związanych ze „śledztwem” z Reddita, ale możemy domyślać się, że coś jest na rzeczy i jesteśmy bliżej niż dalej nowego abonamentu.