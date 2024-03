Koniec darmowego Tidala. Są też dobre wieści

Zapomnij o czymś takim, jak Tidal za darmo. Na szczęście jest to tylko wstęp do bardzo dobrej wiadomości. Od kwietnia 2024 roku subskrypcja w serwisie będzie prostsza, a w wielu przypadkach także… tańsza.

Darmowy Tidal odchodzi do przeszłości

Od 10 kwietnia 2024 roku nie będzie już możliwości korzystania z usługi Tidal za darmo. Jej właściciele postanowili wyłączyć bezpłatny wariant, a równocześnie starają się zachęcić dotychczas niepłacących użytkowników do wykupienia abonamentu. Co więcej – to może się okazać skuteczne, dzięki nowemu cennikowi. I tu właśnie dochodzimy do tych dobrych wieści.

Podczas gdy nowy cennik Spotify (który zacznie obowiązywać wszystkich bez wyjątków już od kwietnia) oznacza dla użytkowników wyższe koszty, Tidal po aktualizacji nie tylko nie będzie kosztować więcej, ale dla wielu osób korzystanie z niego stanie się nawet tańsze niż do tej pory.

Tylko jeden abonament: wyższa jakość w niższej cenie

Otóż nie będzie już dwóch pakietów, jak ma to miejsce obecnie. Abonamenty HiFi oraz HiFi Plus zostaną połączone w jeden. Jego nazwa to po prostu Tidal. To zaś, co w tym wszystkim najlepsze, to że w cenie tego tańszego otrzymamy wszystko, co dotychczas oferowane było w tym droższym. Wprawdzie w notce nie padają polskie ceny, ale jest informacja, że nowe zasady mają zasięg globalny.

Zatem za 21,99 złotych miesięcznie Tidal udostępni bibliotekę, na którą składa się przeszło 110 mln utworów w najwyższej możliwej jakości, aż do HiRes FLAC (24-bit/192 kHz). Będziemy mogli także cieszyć się obsługą popularnych formatów dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i Sony 360 Reality Audio. O braku reklam czy też możliwości słuchania muzyki offline wspominać raczej nie trzeba.

Po 10 kwietnia 2024 roku wciąż też będzie można korzystać ze zniżek. Studenci będą mogli używać Tidala za 9,99 złotych miesięcznie, a pakiet rodzinny (dla maksymalnie 6 osób) będzie kosztować 34,99 złotych. Tutaj zatem nic się nie zmienia.

Moja opinia? Wszystko to razem sprawia, że decyzja właścicieli serwisu może nie tylko zachęcić niepłacące osoby do wykupienia abonamentu, ale też przyciągnąć do Tidala użytkowników innych usług. Chociażby dlatego, że kosztując mniej niż Spotify, platforma zaoferuje nieporównywalnie wyższą jakość dźwięku.