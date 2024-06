Flagowy smartfon Xiaomi po raz pierwszy w promocji. Można sporo zaoszczędzić

Najnowszy flagowy model chińskiego producenta, czyli Xiaomi 14 Ultra, po raz pierwszy od oficjalnej premiery można kupić taniej. Promocja pozwala sporo zaoszczędzić, ale warto dodać, że ta oferta obejmuje dużo więcej urządzeń. Co jeszcze można zgarnąć taniej?

Flagowiec Xiaomi teraz sporo taniej

Xiaomi 14 Ultra oferuje swoim użytkownikom wszystko, co najlepsze. Na pokładzie znalazł się 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO z rozdzielczością 3200×1440 pikseli, częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością szczytową wynoszącą 3000 nitów. Motorem napędowym jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3,3 GHz wspierany przez 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Jedną z najbardziej istotnych cech tego smartfona jest jednak jego aparat. Xiaomi rzuciło nim wyzwanie Samsungowi i Apple.

Producent wyposażył model 14 Ultra w aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z 1-calowym sensorem LYT-900, zmienną przysłoną od f/1.63 do f/4.0 i optyczną stabilizacja obrazu HyperOIS. Kolejne dwa aparaty – pełniące funkcję teleobiektywów 75 mm i 120 mm – oparte są na sensorze Sony IMX858 i też mają OIS. Ostatnim aparatem na tyle jest aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Przypomnijmy, że Xiaomi 14 Ultra zadebiutował w Polsce dokładnie 19 marca i od tamtej pory jego cena niezmiennie wynosiła 6799 złotych. Teraz w x-kom po raz pierwszy ten model możecie kupić taniej. Po wpisaniu kody rabatowego „gsm-laptopy” od ceny smartfona zostanie odjęte 800 złotych. To znaczy, że flagowy model Xiaomi można teraz nabyć za 5999 złotych.

screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl

To nie wszystkie promocje

Xiaomi 14 Ultra nie jest jedynym urządzeniem, które znalazło się w promocji przygotowanej przez sklep. Warto dodać, że z ewentualnym zakupem należy się pospieszyć, ponieważ specjalna oferta trwa tylko do 18 czerwca. Pełną listę produktów nią objętą możecie znaleźć pod tym linkiem. Na jakim sprzęcie można zaoszczędzić najwięcej?

Wśród smartfonów największy rabat można zgarnąć na iPhone’a 15 Plus 512 GB, którego cena wynosi teraz 4499 złotych (taniej o 2000 złotych). Sporo można zaoszczędzić także na iPhone 14 Plus 512 GB, który kosztuje 3999 złotych (taniej o 1800 złotych). Dokładnie taki sam rabat został przyznany na Samsunga Galaxy Z Fold 5 5G 12 GB/1 TB, dzięki czemu jego cena wynosi teraz 6799 złotych. Z kolei cena Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 12/256GB w tej ofercie wynosi 5499 złotych (co oznacza obniżkę o 1500 złotych).

W ofercie promocyjnej znalazło się także mnóstwo smartwatchy, tabletów i słuchawek, jednak w ich przypadku rabaty nie są już tak wyraźne i sięgają od 30 złotych do 200 złotych. Sporo można za to zaoszczędzić na laptopach, np. Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7/16GB/512GB/GeForce RTX4050 zamiast 10799 złotych kosztuje teraz 8299 złotych, co oznacza rabat wynoszący 2500 złotych, a MacBooki Air z procesorem M1 można kupić 500 złotych taniej.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!