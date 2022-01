Specyfikacja smartfonów z serii vivo X80 ujrzała światło dzienne

Jeżeli nie dziwi Was zmiana numerków co kilka miesięcy, to nie będzie dla Was zaskoczeniem, że smartfony z serii vivo X70, które miały swoją premierę we wrześniu 2021 roku, mogą niedługo doczekać się bezpośrednich następców.

Specyfikacja vivo X80 bez tajemnic

Bardziej zadziwiający może być natomiast fakt, że przypomnienie sobie premiery vivo X70 w Polsce przychodzi z trudem. Prawda jest taka, że seria X70 nigdy nie zadebiutowała w Polsce i – biorąc pod uwagę niedawną prezentację vivo X60 Pro – raczej już nie powinniśmy się jej spodziewać. Możliwe zatem, że kolejny model z tej linii, jaki pojawi się w naszym kraju, będzie należał do rodziny X80, której specyfikacja właśnie wyciekła do sieci.

Choć nie znamy jeszcze wyglądu nowego vivo X80, nie powinien on drastycznie różnić się od poprzedników (źródło: vivo)

Do serii X80 należeć będzie podstawowy model, wersja Pro oraz najbardziej doposażony model Pro+. Wszystkie modele powinny otrzymać wyświetlacze AMOLED z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Różnice znajdziemy za to w rozmiarach i rozdzielczości. Podstawowy otrzyma 6,56-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+, podczas gdy modele X80 Pro i X80 Pro+ 6,78-calowe (Pro+ na dodatek o rozdzielczości WQHD+).

Największą różnicą pomiędzy smartfonami będzie zastosowany układ mobilny. Za działanie vivo X80 odpowiadać ma procesor MediaTek Dimensity 8000, model X80 Pro otrzyma MediaTek Dimensity 9000, a X80 Pro+ topowy Snapdragon 8 Gen 1.

Z tyłu różnice również nie należą do subtelnych. Standardowy model otrzyma trzy aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Samsung ISOCELL GN5, z obiektywem ultraszerokokątnym i sensorem 13 Mpix oraz 12 Mpix (Sony IMX663) z dwukrotnym zoomem optycznym.

Model X80 Pro otrzyma natomiast cztery aparaty. O ile główny pozostanie bez zmian, drugi zostanie zastąpiony sensorem Samsung ISOCELL JN1 o rozdzielczości 50 Mpix. Trzeci to ponownie Sony IMX663 z dwukrotnym zoomem. Czwarty zaoferuje zaś pięciokrotny zoom optyczny i rozdzielczość 50 Mpix.

A co z modelem X80 Pro+? Pierwszy obiektyw tak, jak w pozostałej dwójce – 50 Mpix. Drugi aparat to 48 Mpix matryca Sony IMX598. Pozostałe dwa będą miały po 50 Mpix i kolejno, dwukrotny oraz pięciokrotny zoom optyczny.

Do ostatnich różnic należy kwestia ładowania. vivo X80 zapewni wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 55 W. W modelach X80 Pro i X80 Pro+ moc zwiększy się do 66 W i ponadto pojawi się opcja ładowania bezprzewodowego z mocą 50 W. Wszystkie smartfony zadebiutują na rynku z Androidem 12 i najświeższą wersją nakładki Origin OS Ocean.

Pozostaje zatem czekać na zdjęcia bezpośrednio od producenta i liczyć na to, że seria vivo X80 pojawi się oficjalnie w Polsce.