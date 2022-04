Pod tym względem Galaxy Z Fold 4 będzie nudny, ale pod innym zachwyci

Nowe składane smartfony Samsunga nie zadebiutują ani, w tym, ani w następnym, ani jeszcze kolejnym miesiącu. Premiery nowych Galaxy Z spodziewamy się dopiero w drugiej połowie 2022 roku. Tymczasem zbieramy o nich informacje i najnowsze mogą rozczarować oraz wzbudzić zainteresowanie oczekujących na ich oficjalną prezentację klientów.

Nowe informacje o nowym smartfonie Samsung Galaxy Z Fold 4

Niewątpliwie informacją, która wybija się ponad wszystkie inne i trudno będzie ją przebić, jest to, że kolejny Galaxy Z Fold zapewni nie tylko wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen, ale też – a raczej przede wszystkim – miejsce na stylus w obudowie smartfona. To coś, na co wszyscy czekają – a na pewno ci, którzy są zainteresowani takim urządzeniem. Samsung trochę kazał na to czekać, ale po Galaxy S22 Ultra przyszedł (w końcu!) czas na Galaxy Z Fold 4.

Właściwie producent mógłby się ograniczyć tylko do tego, bo będzie to ogromnym krokiem naprzód względem Galaxy Z Fold 3. Koreańczycy nie zamierzają jednak na tym poprzestać. Według najnowszych informacji, gruntownego ulepszenia doczeka się również moduł aparatu głównego. Mówi się bowiem, że Galaxy Z Fold 4 otrzyma dokładnie ten sam teleobiektyw, co smartfony z serii Galaxy S22, czyli 10 Mpix z 3x zoomem optycznym. Dla przypomnienia, poprzednik ma 12 Mpix z 2x zoomem optycznym. Ponadto dowiedzieliśmy się, że na przodzie urządzenia ponownie znajdzie się 10 Mpix aparat.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Nie wiadomo natomiast nic o pozostałych aparatach. Niewykluczone, że Samsung zastosuje podobną konfigurację jak we flagowych Galaxy S22, aczkolwiek to nic pewnego. Mniej zagadkowa jest zaś kwestia zawiasu, dzięki któremu użytkownicy będą mogli się dostać do głównego, wewnętrznego ekranu. Pojawiły się bowiem informacje, że Koreańczycy po raz pierwszy w historii serii Galaxy Z zastosują pojedynczy zawias, zamiast podwójnego, jak do tej pory. Potencjalnie może to zmniejszyć wagę urządzenia i pozwolić je odchudzić oraz zredukować koszty i zwiększyć trwałość mechanizmu. Niewykluczone, że pomogło to producentowi wygospodarować miejsce na S Pen.

Jak widać, na razie same dobre wiadomości. W tej beczce miodu jest jednak też łyżeczka dziegciu. Business Korea informuje bowiem, że Samsung nie zastosuje ekranowego czytnika linii papilarnych w kolejnej generacji serii Galaxy Z. To duże rozczarowanie, gdyż pojawiły się wskazówki, że Galaxy Z Fold 4 może otrzymać dwustronny, ekranowy skaner odcisków palców. Co więcej, podobne rozwiązanie ma zaoferować vivo X Fold, który zadebiutuje już w najbliższy poniedziałek, 11 kwietnia 2022 roku.

Skaner odcisków palców widoczny na prawej krawędzi (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

W związku z tym czytnik linii papilarnych ponownie zostanie umieszczony na bocznej krawędzi. Nie wszyscy jednak muszą być tym rozczarowani – wiele osób woli właśnie takie rozwiązanie. Ponadto prawdopodobnie zastosowanie dwustronnego, ekranowego skanera odcisków palców mogłoby wpłynąć negatywnie na zmiany, na które Samsung się już zdecydował. Mimo wszystko niewykluczone, że technologia ta pojawi się w Galaxy Z Fold 5.