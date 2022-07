Smartfony, które mają gaming we krwi – nubia REDMAGIC 7S i 7S Pro

Kiedy w lutym nubia prezentowała REDMAGIC 7, już wtedy pisaliśmy, że smartfony z tej serii mogą pochwalić się naprawdę niezłą, gamingową specyfikacją w rozsądnej cenie. Teraz, w połowie roku, nadszedł czas na delikatne odświeżenie oferty. Nubia właśnie zaprezentowała modele REDMAGIC 7S i 7S Pro, które mają do zaoferowania mocarną specyfikację i rozwiązania dedykowane graczom.

Nubia REDMAGIC 7S i 7Pro – specyfikacja

Oba zaprezentowane modele czerpią garściami z modelu REDMAGIC 7 Pro. Nie ma się jednak co dziwić, mamy bowiem do czynienia nie z nową, ale z nieco odświeżoną wersją smartfona od nubii. Smartfony korzystają z takiego samego ekranu AMOLED o przekątnej 6,8 cala, o rozdzielczości Full HD+.

RedMagic 7S (źródło: nubia)

Różnica pojawia się za to w odświeżaniu tychże paneli. Ekran w modelu REDMAGIC 7S odświeża się w 165 Hz, a próbkowanie jego dotyku odbywa się 720 razy na sekundę. Z kolei REDMAGIC 7S Pro zyskał ekran o odświeżaniu „tylko” 120 Hz, ale za to próbkowanie dotyku wynosi 960 Hz.

Co zatem sprawia, że REDMAGIC 7S Pro jest bardziej wyjątkowy? Okazuje się, że chodzi o… aparat do selfie. Podczas gdy w modelu REDMAGIC 7S przedni aparat znajduje się na górnej ramce, tak w modelu 7S Pro zastosowano aparat 8 Mpix ukryty pod wyświetlaczem. To sprawia, że model z dopiskiem Pro wygląda zauważalnie lepiej i nowocześniej.

Pozostałe aparaty na pokładzie są w obu modelach identyczne – różnią się tylko rozmieszczeniem ich w obudowie. Mówimy zatem o 64-megapikselowej, głównej jednostce, która wspomagana będzie przez ultraszerokokątny obiektyw z sensorem 8 Mpix i aparat do zdjęć makro 2 Mpix.

RedMagic 7S Pro (źródło: nubia)

Różnic pod względem procesora nie znajdziemy pomiędzy dwoma modelami – zarówno REDMAGIC 7S, jak i 7S Pro korzystają z najnowszego Snapdragona 8+ Gen 1, który nie dość, że powinien zaspokoić najbardziej wymagających użytkowników, to jeszcze zanotował spore postępy pod względem energetycznym w porównaniu do swojego poprzednika.

Różnice pojawiają się natomiast w kwestii pamięci RAM i ilości miejsca na dane. Model REDMAGIC 7S występuje bowiem w wariantach z 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM, która może być sparowana z 128, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Z kolei REDMAGIC 7S Pro będzie dostępny z 12, 16 lub 18 GB pamięci RAM i przestrzenią dyskową wynoszącą 256 lub 512 GB, a nawet 1 TB.

RedMagic 7S Pro (źródło: nubia)

Nowe modele różnią się bateriami. Bardziej podstawowy wariant wyposażony jest w ogniwo o pojemności 4500 mAh, które może być ładowane z mocą do 120 W. Model 7S Pro otrzymał z kolei baterię 5000 mAh, a ładować ją można z mocą sięgającą 135 W. Producent deklaruje, że pełne ładowanie powinno zająć około 15 minut. Oba urządzenia dysponują miniwentylatorem, który będzie wspomagał chłodzenie smartfona w trakcie szybkiego ładowania.

Mówiąc o chłodzeniu, warto wspomnieć, że nubia zadbała o to, aby ich smartfony niespecjalnie musiały martwić się potencjalnym nadmiarem wydzielanego ciepła. Oprócz wspomnianych wentylatorów, producent zastosował specjalne układy chłodzenia. REDMAGIC 7S otrzymał 9-warstwowy układ, a model 7S Pro aż 10-warstwowy system chłodzenia.

RedMagic 7S (źródło: nubia)

Zaprezentowane modele są dedykowane przede wszystkim graczom, dlatego też nie dziwi obecność kilku charakterystycznych rzeczy. Na pokładzie obu modeli znajdziemy podświetlenie RGB, a także specjalne, dotykowe, dedykowane mobilnej rozgrywce wyzwalacze, próbkujące dotyk aż 520 razy na sekundę. Nie zabrakło również wyjścia audio jack 3,5 mm.

RedMagic 7S Pro (źródło: nubia)

Dostępność nowych gamingowych smartfonów

Oba smartfony można już zamawiać w Chinach w ramach przedsprzedaży. Regularna sprzedaż rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu, a dokładnie 15 lipca. Podstawowy wariant REDMAGIC 7S (8/128 GB) dostępny jest w cenie 4000 juanów (~2840 złotych). Z kolei REDMAGIC 7S Pro (12/256 GB) startuje z poziomu 5200 juanów, czyli około 3700 złotych.

Na chwilę obecną nie wiemy kiedy i czy w ogóle modele te zawitają do Europy. Patrząc jednak wstecz, spodziewamy się zobaczyć model REDMAGIC 7S Pro na rynku globalnym – dokładnie tak, jak miało to miejsce w przypadku poprzednika.