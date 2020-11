Sony anulowało Xperię 10 Plus II i może się okazać, że dobrze zrobiło

Sony mocno ograniczyło liczbę nowych smartfonów – można je policzyć na palcach jednej ręki. W przygotowaniu była również Sony Xperia 10 II Plus, ale japoński producent podobno anulował jej projekt i model ten nie pojawi się na rynku.

Sony zmienia strategię, aby utrzymać się na rynku smartfonów

Kiedyś Sony było jednym z największych producentów smartfonów na świecie, ale po dawnej potędze nie ma już śladu. Konkurencja „zjadła” japońską markę i jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, czy jest jakiś sens, aby biła się ona o klienta.

Sony regularnie jednak zapewniało, że nie zamierza rezygnować z produkcji smartfonów, mimo że ich sprzedaż cały czas mocno spadała. Jednocześnie Japończycy szukali rozwiązania, które odwróci ten trend i ostatnio dowiedzieliśmy się, że w końcu się to udało, przynajmniej chwilowo, bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.

Sony Xperia 10 II Plus anulowana

Jednym z objawów zmiany strategii jest znaczne ograniczenie portfolio. W tym roku wprowadzono na rynek tylko pięć smartfonów: Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia L4 i Xperia 8 Lite (niedostępna w Polsce). Ponadto zobaczyliśmy też zapowiedź modelu Xperia Pro, ale wciąż nie trafił on do sprzedaży.

Jako że Sony Xperia 10 doczekała się następczyni, mogliśmy oczekiwać, że Sony Xperia 10 Plus także będzie ją miała. Okazuje się jednak, że tak się nie stanie. Jak bowiem donosi serwis Android Next, Sony anulowało model Sony Xperia 10 II Plus, choć prace nad nią już trwały – kilka miesięcy temu w bazie EEC zauważono smartfon o oznaczeniu XQ-AQ52/53, które miało należeć właśnie do Xperii 10 II Plus.

Smartfon podobno miał zostać wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 720 i jest to kluczowa informacja, ponieważ nie obsługuje on sieci piątej generacji, a Sony postanowiło, że każdy, nowy model, będzie miał na pokładzie modem 5G. Najwyraźniej więc łatwiej było anulować projekt Sony Xperia 10 II Plus, ponieważ nie da się tak po prostu podmienić procesora na inny – pociąga to za sobą szereg zmian i może się to zwyczajnie nie opłacało.

Może nawet dobrze się stało, że Sony Xperia 10 II Plus nie pojawi się na rynku

Jak wspomniałem, portfolio Sony jest bardzo ograniczone – producent nie wprowadza na rynek wielu modeli, bo mógłby mieć problem, żeby znaleźć na nich nabywców.

Obsługa łączności 5G jest czynnikiem, który ma szanse najbardziej napędzić sprzedaż i wszyscy producenci zdają sobie z tego sprawę. Zaimplementowanie modemów 5G w każdym modelu może pomóc Sony w sprzedaniu swoich smartfonów, szczególnie że pojawiają się one również w coraz tańszych modelach – Japończycy muszą więc sprawnie reagować na posunięcia konkurencji.