Przecież to sprzeda się w mgnieniu oka – Xiaomi Mi 10T Lite w mega promocji na start!

W połowie października Xiaomi oficjalnie zaanonsowało Xiaomi Mi 10T Lite w Polsce, ale wówczas nie podało, kiedy smartfon trafi do sklepów w kraju nad Wisłą. Dziś producent zapowiedział rozpoczęcie sprzedaży tego modelu i od razu promocję na start. W tej cenie rozejdzie się jak ciepłe bułeczki!

Xiaomi Mi 10T Lite to murowany kandydat na bestseller

Kiedy Xiaomi prezentowało serię Mi 10T, w mojej głowie pojawiła się myśl, że to właśnie Xiaomi Mi 10T Lite ma największe szanse na stanie się bestsellerem. Oferuje bowiem naprawdę bardzo atrakcyjny stosunek ceny do swojego wyposażenia, a to jest kluczem do skradzenia serc klientów.

Seria Xiaomi Mi 10T (źródło: Xiaomi Polska0

Nie ukrywam, że sugerowane ceny Xiaomi Mi 10T Lite w Polsce mimo wszystko trochę mnie rozczarowały, ponieważ liczyłem na niższe, przynajmniej w przypadku konfiguracji podstawowej. Producent teraz pozytywnie jednak zaskoczył, ponieważ na start zaoferuje ten model w o wiele niższej cenie!

Xiaomi Mi 10T Lite w mega promocji na start!

Kiedy Xiaomi wprowadzało ten smartfon do Europy, zapowiedziało Flash Sale konfiguracji z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Podczas polskiej premiery nic o niej nie wspomniano, ale okazuje się, że w kraju nad Wisłą także zostanie zorganizowana Błyskawiczna Wyprzedaż.

Już w najbliższy czwartek, 5 listopada 2020 roku, przez 24 godziny Xiaomi Mi 10T Lite (6 GB/64 GB) będzie można kupić za 1199 złotych, zamiast regularnych 1499 złotych, czyli aż o 300 złotych taniej. Jeśli ktoś nie zdąży kupić tego smartfona podczas Flash Sale w sklepie Mi-home.pl, będzie mógł to zrobić w dniach 5-6 listopada w salonach Mi Store.

Co oferuje Xiaomi Mi 10T Lite i dlaczego warto go kupić?

Najmocniejszymi stronami tego smartfona są obsługa sieci 5G, ekran z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 120 Hz, moduł NFC i akumulator o pojemności 4820 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W przez port USB-C (ładowarka znajduje się w zestawie sprzedażowym, podobnie jak antybakteryjne etui).

źródło: @Xiaomi

