Obstawiamy zakłady: kto pierwszy da sobie spokój ze smartfonami? Sony czy HTC?

To, że HTC nie radzi sobie najlepiej na rynku smartfonów, wiadomo nie od dziś. Niestety, do tej firmy, niegdyś świętującej ogromne sukcesy wśród producentów mobilnej elektroniki, powoli dołącza Sony. Japończycy mają za sobą fatalny kwartał.

Xperie jeszcze nigdy nie sprzedawały się tak źle

Sony nie miało szczególnie dużych oczekiwań względem pierwszego kwartału 2020 roku. Firma liczyła na sprzedaż smartfonów na poziomie 700 000 urządzeń. Niestety, nie udało się osiągnąć tego pułapu – do sięgnięcia wyznaczonego celu zabrakło naprawdę sporo. Przez trzy miesiące do sklepów trafiło jedynie 400 000 Xperii. Liczba ta stanowi ogromny spadek względem poprzedniego kwartału, kiedy to udało się sprzedać 1,1 mln telefonów.

W całym roku fiskalnym, liczonym od drugiego kwartału 2019 roku do pierwszego kwartału 2020 roku, Sony rozesłało do sklepów 3,2 mln Xperii. To bardzo słabe wyniki, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Echa spowolnienia w produkcji i sprzedaży, spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2, będą jeszcze długo odbijać się na finansach w tej branży.

Sony stara się jakoś kompensować te straty – ostatnio w tym celu połączono kilka działów zajmujących się obsługa sektora konsumenckiego (w tym dział mobilny) w jeden holding. To może jednak nie wystarczyć.

HTC już nie wierzy w smartfony

Producent elektroniki z Tajwanu przestał nawet marzyć o takiej sprzedaży smartfonów, jaką „pochwaliło się” Sony. Aktualnie dział mobilny firmy od czasu do czasu daje o sobie znać, ale nie ma to żadnego związku z nowymi flagowcami. W tym roku pojawił się tylko jeden nowy model telefonu tego producenta: HTC Wildfire R70. HTC Desire 20 Pro wciąż czeka na swoją premierę.

HTC przywiązuje teraz więcej wagi do zestawów wirtualnej rzeczywistości i to w niej upatruje przyszłości marki.

HTC czy Sony – kto odpuści sobie szybciej?

Zwłaszcza Sony kategorycznie odżegnuje się od pomysłu zrezygnowania z produkcji smartfonów. W końcu Xperia 1 II czy Xperia 10 II są dowodem na to, że Japończycy się nie poddają. I choć wycena Xperii chyba nigdy nie była ultrakorzystna, zwłaszcza flagowcom rzadko kiedy czegoś brakowało. Ich sprzedaż jednak wyraźnie spada.

Trochę inaczej jest z HTC, które nie jest już tak zdecydowane w odganianiu myśli o porzuceniu smartfonów, choć oficjalnie oczywiście niczego nie potwierdzi. W tym wypadku czyny mówią głośniej niż słowa.

