Sony Xperia 1 V będzie dostępna w Polsce w wysokiej cenie z drogim, ale przewidywalnym gratisem

Zachowawczość Sony może irytować, ale może też odpowiadać najwierniejszym fanom japońskiej marki. Firma z Kraju Kwitnącej Wiśni ujawniła, jaki gratis będzie dodawać do swojego najnowszego flagowca, modelu Xperia 1 V. Nie powinniście być zaskoczeni.

Przedsprzedaż Sony Xperia 1 V. Wiemy, czym Japończycy będą Was kusić

Xperia 1 V zadebiutowała oficjalnie w ubiegłym tygodniu i jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, zanim trafi do sprzedaży w Polsce, ponieważ będzie dostępna do kupienia dopiero pod koniec czerwca 2023 roku, czyli za kilka tygodni. Japoński producent jednak już teraz ujawnił, jaki gratis czeka na klientów, którzy zdecydują się zamówić smartfon w przedsprzedaży (czyt. w ciemno).

Na stronie Sony jest już dostępna podstrona poświęcona przedsprzedaży Xperii 1 V. Co prawda nie da się jeszcze składać zamówień, ale można zostawić swój adres e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy Japończycy rozpoczną przyjmowanie zamówień. Zawiera ona jednak jeszcze jedną, ważną informację.

A mianowicie wzmiankę, że smartfon będzie dostępny w ofercie specjalnej ze słuchawkami Sony. Choć producent nie podaje, jakimi konkretnie, to opublikowana przez niego grafika nie pozostawia żadnych złudzeń, że będą to słuchawki Sony WH-1000XM5, które mieliśmy już sposobność przetestować na Tabletowo.pl.

Czy taki gratis przekona klientów do zakupu?

Można podejrzewać, a wręcz mieć pewność, że Xperia 1 V nie będzie jednym z najczęściej kupowanych flagowców 2023 roku, bo to smartfon Sony, a Japończycy sprzedają – patrząc z perspektywy – niewiele urządzeń mobilnych. Mimo wszystko z pewnością znajdą się tacy, którzy kupią najnowszy model z topowej linii.

W Polsce cena Xperii 1 V estymowana jest na 6499 złotych. Dla przypomnienia, Xperia 1 IV kosztowała na start dokładnie tyle samo. Do niej, w trakcie przedsprzedaży, producent dorzucał słuchawki Sony WH-1000XM4. Do bezpośredniej następczyni zdecydował się dodawać najnowsze WH-1000XM5, które w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują dziś 1629 złotych.

Wysoka cena detaliczna gratisu z pewnością może podziałać na wyobraźnię klientów i zachęcić niejednego do złożenia zamówienia przedsprzedażowego. Z drugiej strony to już kolejny flagowiec, do którego Japończycy dodają swoje topowe słuchawki, więc trudno tu mówić o zaskoczeniu. Chyba już nie doczekamy się takiego dealu jak w przypadku Xperii XZ2, do której Sony dodawało konsolę PlayStation 4 Slim 500 GB z trzema grami PlayLink. To było coś!