Ruszyła sprzedaż Sony Xperia 5 V. Jaka cena i jaki prezent?

Ultraflagowa Sony Xperia 1 V wydawała Wam się za droga, a Xperia 10 V jest niedostosowana do Waszych potrzeb? Niewykluczone, że debiutująca właśnie na polskim rynku Xperia 5 V przekona Was do siebie.

Flagowe doświadczenia w wydaniu „mini”

Gdyby szukać najbardziej widocznej różnicy pomiędzy ultraflagową Sony Xperią 1 V a Xperią 5 V, w oczy rzuciłby się przede wszystkim mniejszy ekran, mierzący 6,1 cala. Skromniejsza jest również zastosowana rozdzielczość – Full HD+, choć „kinowe” doświadczenia ma zapewniać panel OLED oraz dedykowany procesor BRAVIA X1 for mobile, który swoimi korzeniami sięga autorskich rozwiązań w telewizorach Japończyków.

Xperia 5 V (źródło: Sony)

Wiemy już od początku września, że Xperia 5 V to sprzęt aspirujący do miana flagowca z małym ekranem. W smartfonie zastosowano flagowy układ mobilny Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS. Choć urządzenie oferuje wyłącznie jedną konfigurację, to chętni na więcej miejsca na dane mogą, dzięki „konserwatywności” Sony, zamontować w smartfonie kartę microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

Od strony oprogramowania Sony stara się nie odstawać od konkurencji – jest więc tryb dla graczy z szeregiem opcji dla streamujących, poprawiona praca baterii (akumulator 5000 mAh z opcją ładowania przewodowo 30 W lub bezprzewodowo) czy świetne aplikacje do fotografii, wideo i montowania filmików bezpośrednio na telefonie.

Xperia 5 V (źródło: Sony)

Sony Xperia 5 V – zmiany wolne od inflacji

Za kontrowersyjną decyzję nadal możemy uznać dobór aparatów – w końcu z tyłu „dziesiątki” i „jedynki” mamy trzy obiektywy. Dlaczego zatem „piątka” ma zaledwie dwa? Tajemnica tkwi w głównym oczku – aparat szerokokątny z 52 Mpix sensorem Exmor T zapożyczonym z flagowej Xperii 1 V oferuje dwie długości ogniskowej – typowe 24 mm oraz 48 mm służące do dwukrotnego, optycznego zoomu. Jest to więc teleobiektyw połączony z głównym oczkiem. Druga soczewka to natomiast ultraszeroki kąt z sensorem 12 Mpix.

Xperia 5 V (źródło: Sony)

Tydzień po prezentacji wiedzieliśmy już, że Sony zaoferuje wraz z nowym smartfonem bezprzewodowe słuchawki nauszne WH-CH720N o wartości 419 złotych w gratisie. Nie wiadomo było jednak, jaka będzie cena urządzenia w Polsce – ot, polityka firmy.

Okazuje się, że zgodnie z przewidywaniami Grzegorza Xperia 5 V zachowała cenę poprzednika i kosztuje 4899 złotych. Trzeba przyznać, że smartfon trafił na nie lada konkurencję. W przedziale 4500-5000 złotych kupimy bowiem nowego iPhone’a 15 w wersji z 128 GB pamięci wewnętrznej, Samsunga Galaxy S23+ w konfiguracji 8/256 GB, gamingowego ASUSA ROG Phone 7 16/512 GB czy składaną Motorolę razr 40 ultra.

Smartfon dostępny jest już w oficjalnym sklepie Sony oraz m.in. w RTV Euro AGD, Media Expert i x-kom. Promocja ze słuchawkami potrwa do 15 października 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.