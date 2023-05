Sony planuje zmienić kształty smartfonów na wygodniejsze

Od rynkowej premiery smartfonów Sony Xperia 1 i 10 5. generacji dzieli nas jeszcze kilka tygodni, ale wiemy już, jak będą one wyglądały. W przypadku przyszłych konstrukcji nie możemy być tego aż tacy pewni.

Przepływ otoczenia

Dzięki zakulisowym obserwatorom, często uchylającym rąbka tajemnicy na temat sprzętów, których premiery dopiero przed nami, dowiadujemy się, co planują producenci sprzętów. Nawet najmniejsza notka napisana w zagranicznym serwisie może rozruszać wyobraźnię ciekawskich. I tak jest w przypadku informacji, jaką przekazał dalej m.in. japoński serwis SumahoDigest.

W chińskim serwisie społecznościowym Weibo pojawiła się informacja, że nowy, niezapowiedziany jeszcze smartfon Sony może przynieść stylistyczną zmianę. Przypominać ma on bowiem Xperię XZ2. Był to ostatni flagowiec Japończyków z 2018 roku, oparty o design zwany Ambient Flow, z bardziej opływową figurą niż obecne produkty firmy.

Na razie nie wiadomo, czy w tym przypadku powstanie wyłącznie jedno urządzenie z bardziej zaokrąglonymi pleckami, czy po 4 latach szykuje się kolejna zmiana koncepcji designu smartfonów Sony. Możliwe, że osoby, które narzekały na niewygodne obudowy Xperii, dostaną niedługo urządzenie, które będzie o wiele lepiej leżało w ich rękach.

Xperia XZ2 Premium. Wygląd, jaki może wkrótce powrócić w smartfonach Sony. (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl )

Sony Xperia 1 V – w 100% flagowe pamięci

Choć Sony podczas oficjalnej prezentacji nowego flagowca nie podzieliło się informacjami dotyczącymi technologii stojącej za pamięcią operacyjną i wewnętrzną, tu również wkroczyli branżowi informatorzy i podali przedpremierowo, czego możemy się spodziewać. Ponownie chodzi o chińską platformę społecznościową Weibo, gdzie użytkownik ZACKBUCKS opublikował wpis z informacją dotyczącą nadchodzącej Xperii 1 V.

Na szczęście wieści są wyłącznie pozytywne – według nich nowy, flagowy smartfon Sony otrzyma RAM w technologii LPDDR5X i pamięć wewnętrzną UFS 4.0. Dlaczego to takie ważne? W porównaniu do LPDDR5 transfer danych odbywa się z prędkością 8533 Gb/s zamiast 6,4 Gb/s i jednocześnie o 24% lepszym zarządzaniem energią. Xperia 1 V nie będzie więc odstawać od topowej konkurencji, jeżeli chodzi o responsywność systemu i pobór energii. Natomiast dzięki UFS 4.0 sekwencyjna prędkość odczytu i zapisu sięga odpowiednio 4200 MB/s i 2800 MB/s. Dla porównania, UFS 3.1 to „skromne” 2100 MB/s prędkości sekwencyjnego odczytu i 1200 MB/s sekwencyjnego zapisu.

Wszystko wskazuje więc na to, że teraz nie tylko nie mogę doczekać się piątej generacji Xperii 1, ale również z nieukrywaną ciekawością wypatruję informacji o bardziej zaokrąglonych smartfonach Sony na przyszłe lata.