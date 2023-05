Korzystasz z urządzeń Apple? Niedługo możesz stracić dostęp do swoich zdjęć

Usługa Mój strumień zdjęć przestanie być dostępna. Ta decyzja niesie za sobą wiele konsekwencji dotyczących przechowywania i aktualizowania Twoich zdjęć na różnych urządzeniach oraz ich bezpieczeństwa w chmurze Apple iCloud.

Kiedy usługa od Apple zostanie wyłączona?

Zgodnie z nowymi planami, zatrzymanie przesyłania nowych zdjęć do strumienia zdjęć nastąpi 26 czerwca 2023 roku. Po tej dacie przesyłanie zdjęć nie będzie możliwe. Wszystkie zdjęcia przesłane przed 26 czerwca bieżącego roku będą przetrzymywane przez 30 dni w chmurze Apple iCloud.

Oznacza to, że przez ten czas nadal będzie można swobodnie używać tych zdjęć na wszystkich urządzeniach, na których jest usługa Mój strumień zdjęć. Całkowite wyłączenie usługi nastąpi 26 lipca 2023 roku i po tym czasie nie będzie można z niej korzystać.

Warto podkreślić, że obecnie zdjęcia znajdujące się w Moim strumieniu zdjęć są już przechowywane na przynajmniej jednym z urządzeń. Dlatego też, jeżeli posiadasz urządzenie, na którym masz oryginalne kopie tych zdjęć, nie musisz się obawiać o ich utratę w związku z tym procesem.

Jeśli jednak któreś zdjęcia nie znajdują się w bibliotece na danym urządzeniu Apple (np. iPhone, iPad lub Mac), należy pamiętać o zachowaniu go w bibliotece. Można to zrobić, otwierając zdjęcie i wybierając opcję „Zachowaj w Zdjęciach” lub „Dodaj do biblioteki zdjęć” (w zależności od urządzenia).

Co zrobić, by nie utracić zdjęć?

Najlepszym rozwiązaniem na przechowywanie zdjęć jest oczywiście chmura Apple iCloud. Zapewnia ona bezpieczeństwo znajdujących się tam plików oraz świetną synchronizację między urządzeniami, z której słynie firma z Cupertino.

Można również utworzyć kopię zapasową swoich zdjęć na zewnętrznym dysku twardym, pamięci USB lub skorzystać z innych usług przechowywania w chmurze, takich jak Dysk Google. Zapewnienie dodatkowego źródła przechowywania zapobiegnie ewentualnej utracie ważnych zdjęć.

Pożegnanie z usługą Mój strumień zdjęć może wiązać się z pewnymi zmianami i dostosowaniami, ale dzięki różnorakim sposobom przechowywania tych zdjęć, nie powinno stanowić to zbyt dużego wyzwania.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc w procesie przenoszenia zdjęć:

Przed przeniesieniem i przechowywaniem zdjęć warto je zorganizować. Można utworzyć foldery i/lub albumy, które pomogą w łatwiejszym odnajdywaniu konkretnych zdjęć w przyszłości. Co więcej, świetną opcją jest podzielenie folderów lub albumów na kategorie, takie jak podróże, wydarzenia, przyjaciele itp.

Warto sprawdzić, ile miejsca zajmują nasze zdjęcia do przeniesienia. Pomoże to w określeniu, ile miejsca będzie potrzeba w nowej usłudze lub na zewnętrznym dysku twardym. W sytuacji, gdy rozmiar ten jest duży, można rozważyć kompresję zdjęć w celu zaoszczędzenia miejsca.

Jeśli udostępniliśmy lub udostępniamy linki do swoich zdjęć z usługi, należy pamiętać o aktualizacji tych linków po przeniesieniu zdjęć do nowej lokalizacji. W ten sposób będziemy pewni, że udostępnione zdjęcia pozostaną dostępne dla osób, z którymi je dzielimy.

Po przeniesieniu swoich zdjęć do nowej lokalizacji warto przetestować dostęp do nich, upewniając się, że wszystko działa poprawnie. Istotne jest sprawdzenie, czy możemy wygodnie przeglądać, udostępniać i pobierać swoje zdjęcia z nowej usługi lub z zewnętrznego dysku twardego.

Kluczem do sukcesu jest rozpoczęcie tego procesu z odpowiednim zapasem czasu. Im wcześniej zaczniemy przenosić i przechowywać swoje zdjęcia, tym mniejsze będzie ryzyko utraty lub trudności z dostępem do nich. Konsekwentności i systematyczności nigdy nie za wiele.