Nowa oferta „sieci” Fonia. Już nie za darmo, ale wciąż w dobrej cenie

Przyznaję, że gdy zobaczyłem nową ofertę firmy Fonia, byłem w szoku. Operator zaczynał bowiem od kuszenia klientów darmowymi usługami telekomunikacyjnymi. Dziś po tym wabiku nie ma już śladu, jednak nowa oferta wciąż jest atrakcyjna.

Fonia zaczynała jako operator sieci komórkowej

Fonia rozpoczęła swoją działalność w Polsce we wrześniu 2022 roku w bardzo ryzykownym modelu, bowiem oferowała usługi telekomunikacyjne za darmo. No dobra, prawie za darmo, bo w zamian za wyświetlanie reklam, a do tego nowi klienci musieli zapłacić jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 49 złotych. Mimo wszystko było to kuszące, szczególnie że równocześnie użytkownicy otrzymywali dostęp do kuponów rabatowych do popularnych sklepów i możliwość cashbacku za zakupy (tj. zwrotu części wydanej kwoty).

Osoby, które zdecydowały się dołączyć do grona klientów Fonii, mogły korzystać z nielimitowanych rozmów i SMS-ów oraz internetu (również w technologii 5G), aczkolwiek w ostatnim przypadku po wykorzystaniu 11 GB włączał się tzw. lejek, tzn. prędkość transmisji zwalniała. Operator korzysta z infrastruktury Plusa.

Nowa oferta Fonia. Jest darmowy pakiet, ale za usługi telekomunikacyjne trzeba już zapłacić

Teraz po wejściu na stronę fonia.app nie widać, aby świadczyła ona usługi telekomunikacyjne – w oczy rzuca się przede wszystkim informacja o cashbacku i kuponach rabatowych. Dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się można zauważyć kafelek z napisem „Fonia to operator mobilny dla łowców internetowych okazji”.

8.5 Ocena

Aby jednak korzystać z usług telekomunikacyjnych, trzeba wykupić pakiet Fonia Premium+, który kosztuje 129,99 złotych za rok (płatne z góry) lub 19,99 złotych miesięcznie. Pierwsza opcja opłaca się znacznie bardziej, bowiem wychodzi średnio ~10,84 złotych za miesiąc. Za taką kwotę otrzymacie nielimitowane rozmowy, SMS-y i paczkę 40 GB internetu mobilnego, a ponadto cashback do 30%, „zwiększone rabaty” i „ekskluzywne kody promocyjne”. Oprócz tego dostępny jest też pakiet Premium (bez „plusa”) za 99,99 złotych za rok lub 10,99 złotych miesięcznie oraz darmowy free, jednak żaden z nich nie zawiera już usług telekomunikacyjnych.

Choć Fonia wciąż nazywa siebie operatorem i świadczy usługi telekomunikacyjne, to w mojej opinii zasługuje raczej na miano „operatora”/”sieci”, bowiem to już jakby jej „poboczna” działalność, podczas gdy główną stały się promocje, kupony rabatowe i cashback.

Mimo wszystko, choć Fonia przestała być „darmowa” w kontekście usług telekomunikacyjnych, to wciąż jej oferta w tym obszarze jest bardzo atrakcyjna – na polskim rynku na próżno szukać podobnego pakietu za mniej niż 11 złotych miesięcznie. A jednocześnie klient dostanie dostęp do dodatkowych profitów, dzięki którym zaoszczędzi jeszcze więcej pieniędzy.