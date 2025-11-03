Nowość w Carrefourze. Zakupy zrobisz w wygodny sposób

W aplikacji Mój Carrefour pojawiła się nowa funkcja, która powinna odczuwalnie ułatwić zakupy. Teraz nie trzeba nawet wstawać z kanapy.
Zakupy zrobisz w aplikacji Carrefoura
Niedawno dowiedzieliśmy się o rozpoczęciu testów Scan&Go w Lidlu. Z kolei w sierpniu aplikacja Biedronki zyskała zestaw przydatnych funkcji. Carrefour również intensywnie rozwija własną aplikację mobilną, która zapewnia już dostęp do rozwiązań lojalnościowych, kuponów czy modułu Scan&Go. Do listy dostępnych opcji dołącza właśnie kolejna.
Otóż klienci Carrefour Polska mogą już robić zakupy spożywcze i przemysłowe bezpośrednio w aplikacji Mój Carrefour. Nowa wersja apki, która zawiera opisane rozwiązanie, udostępniana jest użytkownikom. W związku z tym, warto sprawdzić czy mamy zainstalowaną najnowszą wersję – Android (Google Play) lub iOS (App Store).
Nowość – jak podkreśla sieć sklepów – jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy chcą robić zakupy wtedy, gdy mają na to czas, bez względu na miejsce i porę dnia. Rozwiązanie znajduje się pod banerem Zakupy online. Wystarczy na niego kliknąć, aby przejść do pełnej oferty produktowej, która dotychczas była dostępna tylko na stronie internetowej Carrefoura.
Dostępnych jest kilka opcji dostawy
Należy jeszcze wspomnieć, że funkcja wprowadzona w aplikacji umożliwia zamawianie zakupów spożywczych i przemysłowych. Mogą być one dostarczone do domu klienta lub do Paczkomatu. Ewentualnie użytkownik może zdecydować się na odbiór w sklepie.
Carrefour dodaje, że nowość ma charakteryzować się intuicyjną obsługą, a zakupy są szybkie i w pełni zintegrowane z pozostałymi kanałami sprzedaży. Zaletą mają być te same dane produktowe, zdjęcia i ceny, które dostępne są na stronie carrefour.pl. Warto też wiedzieć, że – w zależności od lokalizacji – użytkownik widzi asortyment najbliższego sklepu obsługującego daną dostawę.
Udostępnienie tej funkcji to krok w dobrym kierunku. Podejrzewam, że to nie koniec szykowanych nowości, które do użytkowników trafią w najbliższych miesiącach. Dziś sklepy rywalizują nie tylko atrakcyjnymi promocjami i dostępnością określonych produktów, ale także jakością i możliwościami mobilnych aplikacji.
Nie dziwi więc, że często słyszymy o usprawnieniach wprowadzanych w apce Lidla, Biedronki czy Carrefoura.