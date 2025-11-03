Nowość w Carrefourze. Zakupy zrobisz w wygodny sposób

W aplikacji Mój Carrefour pojawiła się nowa funkcja, która powinna odczuwalnie ułatwić zakupy. Teraz nie trzeba nawet wstawać z kanapy.

Zakupy zrobisz w aplikacji Carrefoura

Niedawno dowiedzieliśmy się o rozpoczęciu testów Scan&Go w Lidlu. Z kolei w sierpniu aplikacja Biedronki zyskała zestaw przydatnych funkcji. Carrefour również intensywnie rozwija własną aplikację mobilną, która zapewnia już dostęp do rozwiązań lojalnościowych, kuponów czy modułu Scan&Go. Do listy dostępnych opcji dołącza właśnie kolejna.

Otóż klienci Carrefour Polska mogą już robić zakupy spożywcze i przemysłowe bezpośrednio w aplikacji Mój Carrefour. Nowa wersja apki, która zawiera opisane rozwiązanie, udostępniana jest użytkownikom. W związku z tym, warto sprawdzić czy mamy zainstalowaną najnowszą wersję – Android (Google Play) lub iOS (App Store).

Nowość – jak podkreśla sieć sklepów – jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy chcą robić zakupy wtedy, gdy mają na to czas, bez względu na miejsce i porę dnia. Rozwiązanie znajduje się pod banerem Zakupy online. Wystarczy na niego kliknąć, aby przejść do pełnej oferty produktowej, która dotychczas była dostępna tylko na stronie internetowej Carrefoura.

źródło: Carrefour

Dostępnych jest kilka opcji dostawy

Należy jeszcze wspomnieć, że funkcja wprowadzona w aplikacji umożliwia zamawianie zakupów spożywczych i przemysłowych. Mogą być one dostarczone do domu klienta lub do Paczkomatu. Ewentualnie użytkownik może zdecydować się na odbiór w sklepie.

Carrefour dodaje, że nowość ma charakteryzować się intuicyjną obsługą, a zakupy są szybkie i w pełni zintegrowane z pozostałymi kanałami sprzedaży. Zaletą mają być te same dane produktowe, zdjęcia i ceny, które dostępne są na stronie carrefour.pl. Warto też wiedzieć, że – w zależności od lokalizacji – użytkownik widzi asortyment najbliższego sklepu obsługującego daną dostawę.

Udostępnienie tej funkcji to krok w dobrym kierunku. Podejrzewam, że to nie koniec szykowanych nowości, które do użytkowników trafią w najbliższych miesiącach. Dziś sklepy rywalizują nie tylko atrakcyjnymi promocjami i dostępnością określonych produktów, ale także jakością i możliwościami mobilnych aplikacji.

Nie dziwi więc, że często słyszymy o usprawnieniach wprowadzanych w apce Lidla, Biedronki czy Carrefoura.